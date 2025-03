Poljski smučarski skakalec Andrzej Stekala je po končani sezoni še enkrat odprl svojo dušo in priznal, da je šel skozi zelo težko obdobje, potem ko mu je umrl partner in ko je na začetku leta razkril, da je gej.

Andrzej Stekala je na začetku letošnjega leta na družbenem omrežju razkril, da je nedavno umrl njegov partner, s katerim sta bila skupaj osem let. "Dolgo sem se spraševal, ali bom sploh kdaj zbral moč, da zapišem te besede. Leta sem živel v strahu, se skrival, prepričan, da me to, kar v resnici sem, lahko uniči. Zdaj pa si želim, da me resnično spoznate. Sem gej," je takrat zapisal Stekala.

Ve, da od zgoraj navija zanj

Po končani sezoni se je še enkrat oglasil in med drugim zapisal, da je za njim najslabša sezona v njegovem življenju. Vsak skok ga je bolel in vsak skok je bil posvečen njegovemu pokojnemu partnerju Damianu.

"Naredil sem vse, da bi skočil čim bolje, vendar se je bilo težko 100-odstotno posvetiti skokom. Na srečo smo sezono nekako prebrodili in upam, da se bo vse počasi vrnilo na stare tirnice. Z optimizmom zrem v prihodnost, saj vem, da Damian od zgoraj navija zame in me podpira. Zato imam še vedno motivacijo, da nadaljujem kariero. Od sebe bom dal 120 odstotkov. Hvala vsem za podporo in razumevanje v teh težkih časih," je zapisal 29-letni skakalec.

