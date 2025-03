Zaključek letošnje sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih bo tradicionalno pripadel Planici. Na letalnici pod Poncami se bodo od četrtka do nedelje najboljši letalci pomerili še na treh tekmah (v petek in nedeljo posamični in v soboto ekipni), razdelili bodo zadnje točke in dva kristalna globusa.

Kaj pravi Domen Prevc

Eden za skupno razvrstitev v poletih, kjer glavno vlogo igrata Slovenca Domen Prevc in Timi Zajc, drugi – veliki kristalni globus – pa je skoraj že v rokah Daniela Tschofeniga, a kot opozarja selektor Robert Hrgota: "Do konca ni sicer nič odločeno, ampak Tschofenig ima veliko prednost. Hörl (Jan Hörl, op. a.) pa ima nesrečo, da imamo mi tri fante, ki bodo pobirali velike točke. Verjamem, da jih bodo, in si to tudi želim. Pošalili smo se z njim. Do konca ni sicer nič odločeno, ampak je Tschofenig v veliki prednosti (njegova prednost pred Hörlom znaša 114 točk, op. a.)."

Visokoleteči cilji

V četrtkove kvalifikacije bodo šli Anže Lanišek, Domen Prevc, Timi Zajc, Lovro Kos, Žak Mogel, Rok Oblak, Žiga Jančar, Žiga Jelar in Rok Masle. Hrgota poudarja, da je ekipa pripravljena in lačna uspehov: "Kot vsako leto. Vsakokrat pridemo v Planico zelo dobro pripravljeni. Bolj so pričakovanja, da naslednjo sezono začnemo, kot jo zdaj končujemo. Vsako tekmo si želimo vsaj zmagovalni oder."

Kaj pravi Timi Zajc

Čeprav forma že zdaj ni vprašljiva, pa Hrgota opozarja tudi na nevarnost evforije: "Tudi če ne bi bili v formi, bi jo v Planici našli. Zdaj, ko so v formi, bo treba malo paziti, da se jih umiri, da ne bodo podivjali. Lahko gremo uživat."

Slovenska bitka za mali globus, velika čast za Petka

V razvrstitvi poletov ima Prevc pred petkovo in nedeljsko tekmo 83 točk prednosti pred Zajcem. Nemec Andreas Wellinger na tretjem mestu zaostaja še dodatnih 12 točk. "Ne smemo odpisati Wellingerja. Če bosta fanta tako skakala, bi morali globus zadržati v svojih rokah, a ni samoumevno. Poleti so zahtevni, hitro se lahko kaj ponesreči. Do nedelje ni nič odločeno. Če bosta zbrana, verjamem, da ga lahko eden od dvojice osvoji."

Devet slovenskih skakalcev bo nastopilo v četrtkovih kvalifikacijah. Foto: Aleš Fevžer

Na vprašanje, kdo ima več možnosti, Hrgota diplomatsko odgovarja: "Tistemu, ki ima več točk, bo lažje. Oba sta izjemna letalca. Škoda, da so Anžeta diskvalificirali v Oberstdorfu, sicer bi bil tudi on v igri za top tri. Če je velik globus avstrijski, bi bil ta lahko naš. A če bosta dva na odru za zmagovalce, bo že dovolj."

Po odlični predstavi v Lahtiju je tudi Lanišek ponovno pokazal, kako nevaren je lahko, ko se stvari uskladijo. Od letalnic mu planiška tudi ustreza, kar je dodaten dober obet s slovenskega zornega kota: "Ta sproščenost, ki je je pri nas manjkalo na začetku sezone, je pravi pokazatelj, kaj se lahko zgodi, če se stvari uskladijo. V Lahtiju smo se bolj spraševali, ali bi znižali nalet, da bi lažje pristajali pri doskoku. Res je bil na ravni. Želim si, da zaključimo tako, kot smo v Lahtiju."

Uradni program se bo v Planici začel v četrtek, v sredo pa bo tudi preizkus Letalnice bratov Gorišek. Čast prvega poleta bo pripadla Lojzetu Petku, ki je sicer fizioterapevt v slovenski izbrani vrsti in mu je selektor Hrgota prižgal zeleno luč, da se na domačih tleh preizkusi tudi v letenju.