Mednarodna smučarska zveza (Fis) je po aferi zadolžila zunanjo komisijo, da ugotovi dejstva. Pertile je dejal, da rezultate pričakuje do poletja, skakalci in funkcionarji pa so do takrat suspendirani.

Anonimni in na skrivaj posnet videoposnetek je pokazal norveško osebje, ki je med SP oblekam dodalo prepovedan dodaten šiv, ki skakalcu daje večjo stabilnost v zraku. Norveška je priznala manipulacijo za tisto tekmo, pet skakalcev in funkcionarjev pa je bilo suspendiranih.

Po tekmi na veliki skakalnici na SP so prepoved delovanja in nastopanja do nadaljnjega dobili trenerja Magnus Brevik, njegov pomočnik Thomas Lobben, serviser Adrian Livelten ter skakalca Marius Lindvik in Johann Andre Forfang.

Slovenska mešana ekipa je na SP osvojila srebrno medaljo. Foto: Reuters

Sprva so zavrnili nove razvrstitve v disciplinah na SP

Fis je prvotno zavrnila možnost nove razvrstitve v disciplinah na SP. Diskvalificirana Lindvik in Forfang sta prvotno končala na drugem oziroma četrtem mestu na SP. Oba sta bila tudi del norveške ekipe, ki je osvojila zlato ekipno v mešani ekipni tekmi pred Slovenijo. Lindvik je poleg tega zmagal na srednji skakalnici pred Nemcem Andreasom Wellingerjem.

Pertile je pred finalom svetovnega konec tega tedna v Planici dejal, da ne izključuje možnost novih diskvalifikacij. "Tisto soboto zvečer nismo vedeli, kaj se je zgodilo. Morate razumeti celotno situacijo in razumeti, kdaj so se te manipulacije začele. Odločitve bodo potem zelo trdne," je za dpa dejal Pertile.

