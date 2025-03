Timi Zajc z mešanimi občutki

Timi Zajc je v domačo Planico prišel kot 16. skakalec zime, kar ga ne navdušuje. Na enakem mestu je končal tudi prejšnjo sezono svetovnega pokala, medtem ko je leto pred tem dosegel osmo mesto.

Čeprav so do konca še tri tekme – dve posamični in ekipna –, je že pogledal proti izkupičku v tej zimi, v kateri je na posamičnih tekmah dvakrat stal na stopničkah. Obakrat je bilo to na letalnicah – v Oberstdorfu je zmagal, v Vikersundu je bil drugi: "Bilo je nekaj dobrih in nekaj slabih trenutkov. Za konec si želim, da nekaj dosežem na poletih. Da dokažem sebi in dobim zadovoljstvo ob koncu sezone," je povedal Zajc, ki si želi sezono končati z dobrim nastopom na domači letalnici: "Trojne stopničke so mogoče. Če bi na vseh tekmah stal na odru, bi bilo lažje končati sezono," je poudaril Zajc, ki v Planici vidi še zadnjo priložnost za izboljšanje letošnjih rezultatov.

"Veliko mučenja je bilo"

In v kakšni formi prihaja na Letalnico bratov Gorišek? "Glede na Lahti ne morem reči, da sem v formi, a poleti so drugačna disciplina. Potrebne je več hitrosti, več občutka za zrak, oprema za letenje je boljša. Veliko je tudi v glavi – ali si upaš narediti presežek, biti boljši od drugih," je odgovoril Zajc.

Foto: Reuters

Skakalci, ki so v dobri formi, se ob koncu sezone vedno sprašujejo, zakaj se mora koledar tekem zaključiti. Tisti, ki se lovijo, pa že komaj čakajo, da potegnejo črto čez vse skupaj in misli v celoti uperijo proti naslednji sezoni.

"Se veselim, da bo konec sezone, ker je bilo toliko mučenja, da je dobrodošlo, da je konec. Po drugi strani bi si lahko želel, da bi še trajala, da bi se skušal dvigniti na manjši skakalnici in pridobiti nekaj več. Še nekaj sezon bo priložnosti. Imamo cilj za naprej, za treninge. Vemo, kje se moramo izboljšati," je izpostavil Zajc, ki se že pripravlja na naslednje izzive.

O prostoru za napredek

"Oprema, jaz, fizična priprava. Vsak od nas ima možnosti za napredek. Tudi jaz. Nekako smo se ugotovili, kje so moje slabosti. To je cilj, ki te poleti žene za treninge," je o področjih, kjer je mogoče izboljšanje, spregovoril Zajc.

V Planici bo v igri za mali kristalni globus, a ima dve tekmi pred koncem za moštvenim kolegom Domnom Prevcem 83 točk zaostanka. Prevc je poudaril, da ne gleda skupnega seštevka v poletih. "Laže," se je zasmejal Timi in nadaljeval: "Vem, da imam 83 točk zaostanka. Če bo Domen v takšni formi, kot je, je globus že odločen. Takšen globus vsakemu pomeni veliko. Veliko je odvisno od mene, veliko pa tudi od Domna."