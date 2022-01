Cene Prevc predčasno zapušča novoletno turnejo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S Smučarske zveze Slovenije so sporočili, da slovenski skakalec Cene Prevc zaradi osebnih razlogov zapušča novoletno turnejo in tako ne bo nastopil na avstrijskem delu, ki se bo začel jutri. Namesto njega bo skakal Žak Mogel.

Po polovici turneje je bil Cene Prevc na 20. mestu in se je spogledoval z uvrstitvami med dobitnike točk na vseh štirih postojankah prestižne novoletne turneje. Po koncu druge tekme v Garmisch-Partenkirchnu je sledil nenaden zasuk in zaradi osebnih razlogov zapustil turnejo ter odpotoval v domovino, kar pomeni, da ga ne bomo videli na delu na preostalih prizoriščih v Innsbrucku in Bischofshofnu.

Glavni trener Robert Hrgota bo tako v ponedeljkovih kvalifikacijah za torkovo tekmo v Innsbrucku z zastavico zamahnil Žaku Mogelu, ki je moral na hitro spakirati kovčke in odpotovati v Avstrijo.

Od slovenskih skakalcev je po polovici turneje najvišje uvrščen Lovro Kos, ki je na izvrstnem tretjem mestu. Pred njim sta le Rjoju Kobajaši in Marius Lindvik. Za vodilnim Japoncem zaostaja 17,7, za Norvežanom pa le 4,5 točke.