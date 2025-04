Mladi upi 2024

V sredo, 9. aprila, je na Ljubljanskem gradu potekala svečana podelitev diplom izbranim mladim upom, s čimer se je sklenil že dvanajsti razpis projekta Zavarovalnice Triglav in Zavoda Vse bo v redu. V sklopu tega natečaja je novih 13 izjemno nadarjenih umetnikov, ambicioznih športnikov in perspektivni znanstvenik, ki so s svojimi dosežki navdušili in prepričali osemčlansko strokovno komisijo, prejelo finančno podporo za razvoj svojih talentov.

12. generacija Mladih upov Foto: Zavarovalnica Triglav

V okviru projekta, ki poteka od leta 2013, je Zavarovalnica Triglav doslej podprla že 155 mladih talentov in jim skupaj s partnerji namenila več kot 600 tisoč evrov podpore. "Menim, da je talent brez vztrajnosti prazen. In mladi upi so tisti, ki ga polnijo, razvijajo in negujejo – z zgodnjimi jutri, zamujenimi vikendi, neskončnimi urami vadbe, učenja in predanosti. Verjamem, da jim bomo z našim prispevkom in podporo pomagali, da bodo tudi v prihodnje lahko vztrajali in da bodo lahko še naprej uspešni," je zbrane na podelitvi nagovorila predsednica Upravnega odbora Zavoda Vse bo v redu ter članica uprave Zavarovalnice Triglav Marica Makoter.

Da je vztrajnost ključna za dosego izjemnih ciljev, poudarja tudi nekdanji vrhunski smučarski skakalec Cene Prevc, ki se je tokrat prvič preizkusil v vlogi sovoditelja prireditve: "Projekt Mladi upi spodbuja mlade in nagrajuje vztrajne z nadpovprečnimi cilji. Pomaga, da nekateri posamezniki ravno zaradi te spodbude prebijejo led in premikajo meje mogočega na svojem področju. Verjamem, da bomo o marsikaterem nagrajencu še veliko slišali."

Dogodek sta vodila Cene Prevc in Sašo Sever. Foto: Zavarovalnica Triglav

Na mladih svet stoji

Podpora mladim pri njihovem razvoju ima ključno vlogo pri oblikovanju odgovornih, predanih in ustvarjalnih posameznikov, ki s svojim zgledom navdihujejo prihodnje generacije. "Mlade podpiramo, ker verjamemo v učinek zgodnje podpore. Verjamemo, da če pomagaš pravi osebi ob pravem času, lahko spremeniš ne samo njeno pot, ampak tudi poti tistih, ki bodo hodili z njo in za njo. Vsak izmed teh posameznikov piše svojo edinstveno zgodbo in postavlja zgled vrstnikom in širši skupnosti," je povedala direktorica Zavoda Vse bo v redu Tjaša Kolenc Filipčič.

Razpis Mladi upi je nastal kot pobuda Zavoda Vse bo v redu, ki deluje pod okriljem Zavarovalnice Triglav. Projekt mladim nadarjenim posameznikom omogoča, da pridejo do finančne podpore, s katero lažje razvijajo svoje talente, veščine in znanja.

