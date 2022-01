Kobajaši dobil tudi tretjo tekmo, Kosu padec vzel vrhunsko uvrstitev

Nesrečen padec pri pristanku. Foto: Reuters Po polovici turneje tretji v skupnem seštevku Lovro Kos je v prvi seriji skočil 136 metrov, a padel. Vseeno se je uvrstil v finale kot 31., saj je bil njegov skok dolg vsaj 95 odstotkov dolžine najdaljšega v seriji (redko uporabljeno pravilo FIS). V paru je Kosa premagal Peter Prevc, ta je bil s skokom, dolgim 133,5 metra (133,2 točke), najboljši Slovenec po prvi seriji - na osmem mestu. V finalu se je od šesterice Slovencev uvrstil samo še Timi Zajc (130,5 metra), ki se je naprej uvrstil kot četrti srečni poraženec (22. mesto).

Finale je odprl Kos in skočil še dlje, 138,5 metra. Tako je pridobil šest mest in prvo tekmo v Bischofshofnu končal na 25. mestu. Skupno je zdaj na turneji sedmi. Dobro je svoj drugi skok opravil Zajc (131,5 metra) in se uvrstil na 14. mesto. Se je pa finalni skok ponesrečil Prevcu, ta je z dosežkom, dolgim vsega 116,5 metra, izgubil kar 20 mest.

"Smola v prvem skoku za pristanek, sicer pa sem zelo zadovoljen z dnem. Dva super skoka, dve super dolžini! Prvi skok pa je šola za naprej," je povedal Kos. Več si na zadnji tekmi želi tudi Zajc: "Zelo sem vesel, da sem nekako prišel v finalno serijo. Imel sem kar nekaj težav danes. To moram prespati in jutri to poizkusiti nadgraditi."

Rjoju Kobajaši je osvojil še tretjo tekmo turneje in je blizu nove zmage na turneji. Foto: Reuters Anžeta Laniška, ki je v prvi seriji nastopil v prvem paru in je imel v sneženju zaradi tega nekoliko slabše pogoje, je premagal Norvežan Daniel Forfang, Žigo Jelarja Japonec Naoki Nakamura, Žaka Mogela pa Poljak Jakub Wolny. Lanišek je zasedel končno 37. mesto, Jelar 45., Mogel pa zadnje, 50. mesto.

Trener Robert Hrgota pa je dan povzel z naslednjimi besedami: "Težek dan je za nami. Padec Lovra Kosa, ki ga je oddaljil v borbi za visoko skupno uvrstitev. A čestitke za njegove skoke, dva zelo lepa skoka, predvsem finalni. Lovro mora samo nadaljevati v tem ritmu. Še vedno lahko osvoji lepo, visoko skupno uvrstitev. Pohvale tudi Timiju. Po težavah na treningu in v kvalifikacijah je v težkih razmerah opravil dva zelo lepa skoka, a napake so še in če to odpravi lahko cilja vsaj med deset. Peter odličen prvi skok, ponesrečen drugi skok. Tu je potrebno sestaviti dva dobra, če želiš med deset. Ostali trije ne tako dobro, potrebno bo izkoristiti čas, ki ga imamo, da popravimo rezultate oz. da se skoki dvignejo na višji nivo."

Po prvi seriji je vodil Marius Lindvik, bil je 5,7 točke pred Rjojujem Kobajašijem. V finalu pa je bil izkušenejši Japonec dva metra daljši, dobil je tudi boljše ocene in tako za 4,7 točke premagal Norvežana. Kobajaši se je tako približal dosežku izpred treh let, ko je prav tako osvojil vse štiri tekme turneje. Tretje mesto je zasedel še en Norvežan, Halvor Enger Granerud, ki je zdaj tretji tudi v skupnem seštevku.

Tekmovalec Trening Kvalifikacije 1. serija 2. serija Žak Mogel 94,5 m 124,5 m 101,5 m / Žiga Jelar 117,5 m 125,0 m 122 m / Peter Prevc 107,0 m 121,5 m 133,5 m 116,5 m Lovro Kos 112,5 m 127 m 136 m 138,5 m Timi Zajc 107,5 m 116,0 m 130,5 m 131,5 m Anže Lanišek 112,0 m 124,0 m 129,5 m /

V četrtek bo v Bischofshofnu še ena tekma, zadnja na turneji.