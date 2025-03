Peter Slatnar ima nasmeh na obrazu

Kaj je lepšega kot to, da slovenski športniki in športnice osvajajo medalje na največjih tekmovanjih. Če ob tem uporabljajo še slovensko znanje, pa ima njihov uspeh še toliko večjo težo.

Na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu je bila dvojna mera zadovoljstva po odličnih nastopih slovenskih skakalk in skakalcev.

Zlata medalja v režiji slovenskih skakalcev Foto: Guliverimage

Na Slatnarjevih smučeh je najbolj briljirala Nika Prevc, ki je v petek vknjižila drugo posamično zlato medaljo in kot prva skakalka v zgodovini zmagala na večji in manjši napravi na enem nordijskem svetovnem prvenstvu. Posamična uspeha je nadgradila tudi na tekmi mešanih ekip, kjer je bila z Emo Klinec, Domnom Prevcem in Anžetom Laniškom srebrna. Da ima uspeh s slovenskega zornega kota še toliko večjo težo, je treba poudariti, da so tudi preostali trije skakali na Slatnarjevih smučeh.

Nika Prevc je blestela v Trondheimu. Domov potuje z dvema zlatima posamičnima in srebrno s tekme mešanih ekip. Foto: SloSki

Slovenska nordijska družina se je zlate medalje veselila še na moški ekipni preizkušnji v režiji Lovra Kosa, Domna Prevca, Timija Zajca in Anžeta Laniška. In tudi na tej poti na vrh in ubranitvi naslova najboljšega iz Planice so prav vsi slovenski orli skakali na Slatnarjevih smučeh.

Skupno se torej Peter Slatnar s svojo ekipo veseli že štirih odličij, priložnost, da se bera obogati, pa bo še ena. V soboto bo namreč še moška preizkušnja, na kateri bo Zajc branil naslov prvaka iz Planice. Prav vsi slovenski orli bodo nastopili na Slatnarjevih smučeh, videti pa je, da sta glavna slovenska aduta za odličje Lanišek in Prevc, ki sta izstopala že na ekipni preizkušnji na veliki skakalnici in bila dobro razpoložena tudi na uradnem treningu.