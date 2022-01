Trije Slovenci utišali skakalno srenjo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peter Prevc je pred šestimi leti zmagal na Bergislu in nato v Bischofshofnu potrdil skupno zmago na novoletni turneji. Foto: Guliverimage

Danes je v Innsbrucku čas za tretjo tekmo novoletne turneje, na kateri so se v preteklosti že veselili slovenski skakalci. Na Bergislu so na najvišji stopnički stali Primož Ulaga, Peter Žonta in kot zadnji Peter Prevc. Bi lahko danes dobili družbo?