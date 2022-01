Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po prvi seriji predzadnje tekme novoletne turneje v Bishofshofnu, kjer so nadomeščali odpadlo v Innsbrucku, je odlično kazalo Norvežanu Mariusu Lindviku. Pred drugouvrščenim Rjojujem Kobajašijem je imel 5,7 točke naskoka. Približal se mu je tudi v lovu na zlatega orla, ki ga prejme najboljši na turneji.

A je Japonec v drugo skočil odlično, Lindvik pa naredil napako, tako da ima Kobajaši pred današnjo zadnjo tekmo praktično neulovljivih 17,9 točke prednosti v boju za skupno zmago. "Postajam nervozen. Na koncu sem poskušal izsiliti nekaj metrov, nato pa dobil nekoliko slabše ocene sodnikov. Nisem vesel. Na žalost. Ko je že videti, da sem zelo blizu Kobajašiju, se na koncu izkaže, da sem daleč. Danes imam izjemno težko delo. Težko bo nadoknaditi 17 točk zaostanka. Ni nepremagljiv, a ga je težko premagati. Boril se bom do konca. Pošteno povedano, postajam nestrpen," je po sredini tekmi povedal Lindvik.

Vidno je bil nezadovoljen po svojem drugem skoku, saj je vedel, da je bil prekratek v boju s Kobajašijem. Tako nezadovoljen, da je ob vožnji v iztek skakalnice izgovoril vulgarno norveško besedo: "Res sem bil jezen, ker sem vedel, da ne bo dovolj."

Kobajaši proti pokru zmag, Kos rešuje slovensko barko

Norvežani že 15 let čakajo na novega junaka na turneji štirih skakalnic. Zadnji, ki se je veselil skupne zmage, je bil Anders Jacobsen v sezoni 2006/07.

Rjoju Kobajaši je na dobri poti, da še drugič v karieri osvoji zlatega orla. Foto: Guliverimage

Je pa zato Kobajaši na odlični poti, da še drugič v karieri osvoji novoletno turnejo in še drugič s pokrom zmag. Pred tremi leti mu je prvič uspel tovrstni podvig. "Do zdaj še nisem razmišljal o grand slamu. Osredotočal sem se na svoje skoke. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Preprosto sem skočil, kot sem želel," je dejal Kobajaši, ki pa si še ne lasti zlatega orla: "Marius Lindvik je že pokazal odlične skoke. Tako na treningu kakor tudi v kvalifikacijah Bischofshofna. Zelo zahteven nasprotnik je in vesel sem, da mi ga je uspelo premagati."

Današnji program v Bischofshofnu se bo začel ob 14.30, ko bodo kvalifikacije za tekmo ob 17.30. Od slovenskih skakalcev v skupnem seštevku najbolje kaže Lovru Kosu, ki je imel v sredo smolo, saj je pri prvem skoku ob doskoku padel in izgubil možnost za končno uvrstitev na zmagovalni oder. Ker je v dobri formi, lahko od njega veliko pričakujemo tudi danes. Timi Zajc je prav tako napredoval, še naprej pa se lovita Anže Lanišek in Peter Prevc. Žiga Jelar po daljši odsotnosti zaradi težav s covid-19 še lovi sapo, Žak Mogel pa je po dobrih kvalifikacijah naredil napako v prvi seriji tekme.