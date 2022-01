Pobirali drobtinice, a ne Kos

Če gledamo z vidika rezultatskih ciljev, ki si jih je za novoletno turnejo zadal Robert Hrgota, potem te ne moremo oceniti pozitivno. Želeli so si namreč skakalca med šest, dva med deset oziroma tri med 15. A vendarle je treba gledati tudi z drugega zornega kota, ki vliva rezultatsko upanje za olimpijske igre v Pekingu in svetovno prvenstvo v poletih.

Slovenija je dobila Lovra Kosa, ki je bil na izvrstni poti, da se povzdigne na končne stopničke prestižne turneje. Velikega podviga mu ni preprečil slab skok, stik z odrom za zmagovalce izgubil zaradi padca ob daljšem skoku. Kljub vsemu je osvojil izvrstno sedmo mesto, o katerem je pred turnejo le sanjal. In kaj še pove njegovo sedmo mesto? To, da je nekdo v desetih dneh tako konstanten na visoki ravni, je dober obet za prihodnost. In znak, da bi se lahko skakalec v prihodnje še bolj razvil. Povrhu vsega je dober letalec, kar pomeni, da ima Slovenija z njim novo orožje za marčevsko svetovno prvenstvo v poletih.

Preostali so skakali toplo-hladno. Slab znak je, da niso bili konstantni, pozitiven pa, da so s posameznimi skoki dali vedeti, da so lahko povsem blizu vrha. Verjetno si tudi Hrgota ni mislil, da bo Kos reševal slovenski voz. Glavni orožji sta bila glede na formo pred turnejo vendarle Anže Lanišek in Timi Zajc.

Lanišek se na turneji ni znašel. Iskal je stik z najboljšimi, upal, da mu na 70. izvedbi le uspel preboj, a mu ni uspelo sestaviti tistega, kar je želel. Vidno ga je žrlo. Lovil se je. Presedlal je na prejšnjo različico Slatnarjevih okovij, saj so nova postala kamen spotike v svetovnem pokalu in se jih od 9. januarja naj ne bi smelo več uporabljati. Razen če se bo v teh dneh zgodil zasuk. A tudi pri njem je znova posijal žarek upanja. Povsem ob koncu, ko je v kvalifikacijah postavil šesti dosežek, na tekmi pa se povzpel na 15. mesto. Pomembno bo, da bo zbral misli, in v tem primeru lahko od njega pričakujemo, da bo v nadaljevanju sezone spet skakal kot na uvodu. Vendarle je še vedno sedmi skakalec zime.

Zajc prav tako ni naredil tistega, kar je nakazoval pred turnejo in na državnem prvenstvu, na katerem je postal prvak. Nekako je pri vseh slovenskih skakalcih zaznati pomanjkanje konstantnosti, ki je ključna za uspeh na novoletni turneji. Če ga ne bi polomil na prvi postojanki v Oberstdorfu, bi lahko govorili o skupni uvrstitvi med deset. Videti je, da ima v nogah dinamit, za to, da bi ga lahko v nadaljevanju sezone unovčil, bo pa moral storiti še kar nekaj stvari. Predvsem stabilizirati vožnjo po zaletni smučini, da njegova hitrost ne bo toliko variirala, saj v določenih pogojih v primerjavi s tekmeci preveč izgubi, kar vpliva na dolžino njegovega skoka. Prav tako mora ohraniti mirno glavo in biti potrpežljiv, saj se nič ne zgodi čez noč.

Peter Prevc tava in se išče. Opazno je, da ga vse skupaj črviči. V Bischofshofnu je dal sam vedeti, da tvega pri skokih. In v takšnem primeru je tako, kot bi vrgel kovanec. Ne veš, ali boš na tleh zagledal številko ali grb. Vstop v sezono je bil sanjski, saj je bil odličen v Ruki, nato pa je padel v povprečje. Kot bi mu primanjkovalo tiste dodatne energije, da bi se lahko spet približal najboljšim. Da bi lahko verjel in si zaupal, da je še vedno sposoben skočiti daleč.

Hrgota je po polovici turneje nepričakovano izgubil močnega člena Ceneta Prevca, ki se je zaradi osebnih razlogov odločil za odhod v domovino. S tem je izgubil skakalca za uvrstitev med petnajst najboljših. Ljubitelji skokov upajo, da bo uredil, kar mora urediti za vrnitev v karavano, saj je bil v tej sezoni pozitivno presenečenje. Vendarle je dvanajsti skakalec v svetovnem pokalu, ki se lahko pohvali z odličnimi dosežki.

Rezultatskih dosežkov in predstav Žige Jelarja ne moremo komentirati, saj je imel na uvodu v sezono ogromno težav s covid-19. Izgubil je moč in se sestavljal približno mesec, da se je sploh vrnil na skakalnico. Pokazal je, da je borec, in na zadnji tekmi že prišel med dobitnike točke. Zaradi odhoda Ceneta je priložnost na turneji dobil Žak Mogel, ki je nakazal, da lahko skoči med dobitnike točk, a žal mu ob pomanjkanju izkušenj to ni uspelo na tekmi, ki je dejansko štela.

Če povzamemo, lahko rečemo, da z izjemo Kosa slovenski skakalci niso bili slovenski orli, kot jih večkrat poimenujemo. Bili so kosi, ki so pobirali drobtinice.

Na Hrgoti je, da fantom da nov veter v jadra, saj se bo kolesje svetovnega pokala v hitrem tempu vrtelo naprej. Zanj bodo prihodnji dnevi dodatno naporni, saj bo moral počasi izluščiti imena petih skakalcev, ki bodo dobili letalsko vozovnico za zimske olimpijske igre v Pekingu. Te se bodo začele 4. februarja. Glede na dosežke v letošnji sezoni je nekako pričakovati, da bodo na Kitajsko odpotovali Lanišek, Kos, Zajc, Cene Prevc in Peter Prevc. A zadnjo besedo ima Hrgota.