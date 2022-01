Jubilejna novoletna skakalna turneja se je končala z novim zlatim orlom v rokah Japonca Rjojuja Kobajašija. Slovenski tabor ciljev, gledano v celoti, ni izpolnil, je pa osebne presegel debitant na turneji Lovro Kos, ki je skrbel za najboljše novice iz Nemčije in Avstrije. Dvaindvajsetletnik je prvič v svetovnem pokalu skočil na stopničke in v seštevku turneje končal na sedmem mestu. "Čestitke Lovru za obe tekmi v Bischofshofnu, raven njegovega skakanja kaže, da spada med prvih pet. Na splošno pa preveč zadovoljni ne moremo biti," je po koncu turneje dejal trener Robert Hrgota.

Slovenska moška skakalna odprava se je na jubilejno 70. novoletno skakalno turnejo odpravila s ciljem, ki si ga je zastavila že pred olimpijsko zimo. Robert Hrgota si je želel v skupnem seštevku turneje enega skakalca med šesterico ali dva med deseterico oziroma tri med 15.

Med deseterico turneje, ki je še drugič v karieri pripadla Japoncu Rjojuju Kobajašiju, je končal le eden od Slovencev. In to 22-letni debitant na turneji štirih skakalnic Lovro Kos. Ta je v Nemčijo odpotoval z željo, da bi na vseh štirih tekmah vknjižil točke, kar mu je zanesljivo uspelo.

Še več, bil je vlečni konj slovenske izbrane vrste in se veselil tudi prvih stopničk v svetovnem pokalu, turnejo pa končal kot sedmi. V igri je bil še za višje mesto v skupni razvrstitvi, a mu jo je odnesel padec v prvi seriji tretje tekme, ki jo je vreme iz Innsbrucka preselilo v Bischofshofen. Tu je danes v finalu skočil do 144 metrov, kar je bil najdaljši skok tekme, le meter je zaostal za rekordom Dawida Kubackega.

"Meril sem na to, da bi štirikrat prišel do točk, a se je zgodilo precej več," je po koncu turneje dejal 22-letnik. Foto: Reuters

"Cilje sem presegel"

"Vrhunski skok, takoj z mize sem prišel na višino, imel sem hitrost, tako da je bilo fenomenalno. Želel sem si telemarka, a je bil pritisk za moje noge malo prevelik. To je bil kar življenjski skok," je po daljavi dneva za nacionalno televizijo dejal Kos in takole strnil misli po turneji: "Cilj sem presegel. Meril sem na to, da bi štirikrat prišel do točk, a se je zgodilo precej več, tako da sem zelo zadovoljen s to turnejo."

"Videli smo, da lahko trije fantje posegajo med deseterico, kar me veseli oziroma pomirja, da imamo močno ekipo," pravi Robert Hrgota. Foto: Guliverimage

"Videli smo, da lahko trije posegajo v deseterico"

"Čestitke Lovru za obe tekmi v Bischofshofnu. Vesel sem zanj, da mu je uspel tak finale, najdaljši skok med vsemi v dveh dneh tu. So pa bili danes trije fantje sposobni uvrstitve med deseterico. Morda je bil ponesrečen prvi Anžetov skok, zamujen odskok, a je raven od včeraj precej dvignil. Tudi Timi je imel žal ponesrečen drugi skok, zamujen odskok. Videli smo, da lahko trije fantje posegajo med deseterico, kar me veseli oziroma pomirja, da imamo močno ekipo," je današnjo tekmo za nacionalno televizijo ocenil 33-letni glavni mož trenerskega štaba in se dotaknil še vse turneje.

"Ni nam uspelo vsaj s štirimi opraviti osmih skokov, česar smo bili sposobni. Zdaj bo čas za analizo. Prav preveč zadovoljni ne moremo biti." Foto: Sportida

"Ni nam uspelo vsaj s štirimi opraviti osmih skokov, česar smo bili sposobni"

"Žal je samo Lovro izpolnil prvi cilj, osem dobrih skokov, pa tudi on je storil napako pri doskoku. Skupno sedmo, super rezultat, a vemo, kaj je bilo v igri. Ti doskoki so Lovru morda vzeli celo boj za zmagovalni oder. O tem lahko le ugibamo. A raven njegovega skakanja kaže, da spada v sam vrh, med prvih pet. Ne morem pa biti na splošno zadovoljen z drugimi rezultati, ker če pričakuješ visoko raven skakanja, je treba opraviti osem dobrih skokov. To nam ni uspelo. Ni nam uspelo vsaj s štirimi opraviti osmih skokov, česar smo bili sposobni. Zdaj bo čas za analizo. Prav preveč zadovoljni ne moremo biti, a lahko smo optimistični, ker vidimo, da smo močni," je Hrgota povedal za Val202.

Prost petek, nato še dve tekmi v Bischofshofnu

Skakalci ostajajo v Bischofshofnu, kjer bo jutri prost dan, namenili ga bodo regeneraciji in misli nekoliko odklopili od skokov. V soboto sledi posamična tekma svetovnega pokala, v nedeljo pa še ekipna.