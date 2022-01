Noriaki Kasai potuje na OI

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legendarni japonski smučarski skakalec Noriaki Kasai, ki bo junija srečal Abrahama, bo vendarle odpotoval na olimpijske igre, ki jih bo med 4. in 20. februarjem gostil Peking. Čeprav veteran smučarskih skokov v teh še ni rekel zadnje, pa se mu želja, da bi še devetič nastopil na tekmovanju petih krogov, ni uresničila. Na Kitajsko bo odpotoval kot strokovni sodelavec japonske televizije Fuji TV, poročajo Poljaki.

"Kot osemkratni udeleženec olimpijskih iger bi z občinstvom rad delil čustva, ki jih daje ta šport. Rad imam izzive in čutim motivacijo. Med favoriti je zagotovo Rjoju Kobajaši. Ko sedi na zaletni rampi, smo v tej sezoni lahko skoraj stoodstotni, da bo odlično skočil. Močni so tudi Nemci in Norvežani, tako da je napovedovanje rezultatov nehvaležno. Računam pa na prvo olimpijsko kolajno japonskega skakalca po osmih letih," je v pogovoru z japonskimi mediji dejal Kasai, ki bo komentatorski debi doživel v družbi izkušenega japonskega novinarja Šinga Murakamija.

Japonsko moško skakalno ekipo za Peking sestavljajo vodilni tekmovalec zime Rjoju Kobajaši, njegov brat Junširo, Daiki Ito, Naoki Nakamura in Jukija Sato.

V Sočiju je na veliki napravi zaostal le za Kamilom Stochom, na ekipni tekmi pa se je veselil brona. Postal je najstarejši smučarski skakalec z olimpijskim odličjem. Foto: Reuters

Osem olimpijskih iger, tri kolajne

Kasai je kot skakalec nastopil na osmih olimpijskih igrah, prvič v Albertvillu leta 1992. Sledili so Lillehammer (1994), Nagano (1998), Salt Lake City (2002), Torino (2006), Vancouver (2010), Soči (2014) in Pjongčang (2018).

Osvojil je tri olimpijska odličja, prvo v Lillehammerju, kjer je z rojaki postal ekipni olimpijski podprvak, dve pa v Sočiju, kjer je postal najstarejši smučarski skakalec z olimpijsko kolajno. Na veliki skakalnici je zaostal le za Kamilom Stochom, na ekipni tekmi pa so bili Japonci tretji.