Strogi ukrepi pred olimpijskimi igrami, zaradi treh okužb zaprli milijonsko mesto

Na Kitajskem veljajo strogi ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa, tamkajšnje oblasti pa so jih pred bližajočim se kitajskim novim letom in predvsem olimpijskimi igrami, ki se bodo v Pekingu začele 4. februarja, še zaostrile. Zaradi samo treh zaznanih okužb so na primer nedavno zaprle milijonsko mesto Judžov. V popolnem zaprtju pa je že od 23. decembra lani še veliko večji Šian.

Odkar je v Wuhanu konec leta 2019 izbruhnil novi koronavirus in se razširil po svetu, so na Kitajskem s strogimi ukrepi epidemijo dobro obvladali. Kitajske oblasti so uveljavile strategijo "nič covida" in morebitne izbruhe nadzorujejo z rednimi množičnimi testiranji prebivalstva, sledenjem gibanja ljudi, mobilnimi aplikacijami, merjenjem temperature pa tudi množičnim cepljenjem, v zadnjem letu pa beležijo le po nekaj sto, večinoma pa precej manj okužb na dan.

13 milijonov ljudi v strogi karanteni

Ko zaznajo morebitno žarišče, ukrepajo bliskovito in ostro. Tako so 23. decembra lani v strogo karanteno zaprli 13-milijonski Šian, kjer prebivalci domala ne smejo zapuščati domov niti za najnujnejše opravke. Britanski BBC poroča, da dolgo zaprtje že povzroča težave pri oskrbi s hrano in nujnimi potrebščinami, ki jo ljudem lahko dostavljajo samo izbrani prostovoljci. Oskrba ne poteka povsem gladko, ponekod hrane primanjkuje, ljudje pa so se v stiski zatekli k blagovni menjavi.

Z izjemno strogimi ukrepi želijo kitajske oblasti zagotoviti nemoteno praznovanje kitajskega novega leta (1. februarja), predvsem pa izvedbo zimskih olimpijskih iger, ki bodo v Pekingu in okolici od 4. do 20. februarja. Odpoved ali prestavitev, kot se je zgodilo s poletnimi igrami v Tokiu, ki so bile namesto leta 2020 izpeljane lani, za Kitajce ni mogoča.

Prebivalcem Šiana lahko hrano dostavljajo samo prostovoljci, vse pa ne poteka gladko. Foto: Guliverimage

Svet v krempljih omikrona

Razmere po svetu se s pojavom nove različice virusa omikron naglo slabšajo, tudi pri nas beležimo porast okužb, medtem ko na Kitajskem za zdaj nimajo večjih težav. Izjemno stroge ukrepe lahko pričakujejo tudi športniki, ki bodo februarja nastopili na olimpijskih igrah, med temi pa zagotovo ne bo najboljših hokejistov sveta, saj je ameriška liga NHL pred časom sporočila, da tekmovanja ne bo prekinjala v času OI. Ta čas bodo izkoristili za krpanje lukenj v sporedu, ki so jih povzročile odpovedi tekem zaradi okužb.

Diplomatski bojkot Pekinga, tudi Boruta Pahorja ne bo tam

Zagotovo bo do februarja brez olimpijskih iger ostal še kakšen športnik, tokrat ne štejejo le rezultatske norme, temveč bo prav tako pomemben tudi negativen test na novi koronavirus. Tudi diplomatski del iger – državniki in svetovni voditelji se radi udeležujejo slovesnosti ob odprtju – bo okrnjen. Nekaj držav, med temi ZDA, Velika Britanija, Kanada in Francija, bo slovesnost bojkotiralo zaradi kršenja človekovih pravic na Kitajskem, nekateri bodo prestižni dogodek izpustili zaradi slabih covidnih razmer doma.

Boruta Pahorja zaradi pandemije bolezni covid-19 ne bo na odprtje iger v Pekingu. Foto: STA

Med temi je tudi predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je prav danes sprejel kitajskega veleposlanika v Ljubljani Wanga Shunqina in mu predal pismo, v katerem je kitajskega predsednika Xija Jinpinga obvestil, da ga zaradi pandemije covida-19 ne bo na odprtje. Iz predsednikovega urada so sporočili, da je Pahor v pismu zapisal, da se je zelo veselil odprtja olimpijskih iger in njunega morebitnega srečanja, "vendar se je danes zaradi novega in nepredvidljivega vala okužb s covid-19 v Sloveniji in po svetu odločil, da se žal odprtja zimskih olimpijskih iger v Pekingu 4. februarja 2022 ne bo udeležil", poroča STA.

