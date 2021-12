Na Kitajskem 13 milijonov ljudi v karanteno zaradi bližajočih se OI

V Šjanu, sicer domovanju antičnih glinenih bojevnikov, so tudi močno omejili potovanja in prebivalcem ukazali, naj ostanejo doma, potem ko je bilo nekaj sto prebivalcev pozitivnih. Vse okužbe z novim koronavirusom so lahko povezali z začetnim primerom na mestni univerzi.

Medtem ko se Peking pripravlja na zimske olimpijske igre, ki jih bo predvidoma gostil od 4. do 20. februarja, imajo na Kitajskem ničelno toleranco do koronskih okužb.

Kljub temu se primeri v zadnjih tednih množijo. V Šjanu so danes potrdili novih 63 pozitivnih primerov, potem ko so oblasti pred dnevi začele množično testiranje vseh 13 milijonov prebivalcev.

Primeri iz tega kitajskega mesta so se razširili še v pet drugih mest, pišejo državni mediji, eden tudi v Peking in eden v Guangdong, kar priliva olje na ogenj strahu, kako hitro se virus lahko geografsko razširi po vsej državi.

Od četrtka od polnoči lahko gospodinjstva le enega člana pooblastijo za nakupe nujnih potrebščin na vsaka dva dneva, sicer morajo vsi prebivalci Šjana ostati doma. Izjema so uslužbenci reševalnih služb, je zapisala mestna vlada v izjavi za javnost. Zaprli so tudi vsa podjetja, prepovedana so vsa druženja, za nedoločen čas je vrata zaprl tudi muzej, v katerem sta slovita terakotska vojska in 2.000 let star mavzolej prvega kitajskega cesarja.

Država je še zaostrila že tako ostre protikoronske ukrepe, medtem ko se pripravlja na prihod več tisoč mednarodnih športnikov na olimpijske igre. V prestolnico Peking se ne da več vstopiti brez negativnega testa, oblasti so tudi močno omejile potovanja iz okoliških mest.