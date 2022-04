Zlate slovenske junake iz Pekinga doletela izjemna čast

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pošta Slovenije bo danes izdala poštno znamko v čast zlatim slovenskim olimpijcem na letošnjih zimskih igrah v Pekingu. Mesto na znamki so si tokrat priborili smučarski skakalci Nika Križnar, Timi Zajc, Urša Bogataj in Peter Prevc. Izid znamke bo spremljal ovitek prvega dne, na katerem bo upodobljena dvakrat zlata z OI, Urša Bogataj.

Urša Bogataj je na Kitajskem spisala neverjetno zgodbo o uspehu. Osvojila je namreč dve zlati medalji, kar je pred tem od slovenskih športnic na zimski izvedbi olimpijskih iger uspelo le še alpski smučarki Tini Maze. Prvo medaljo je osvojila že uvodni dan olimpijskih tekmovanj, ko je slavila zmago na posamičnih tekmi, njen uspeh pa je z bronastim odličjem dopolnila še Nika Križnar.

Obe sta nekaj dni pozneje sodelovali tudi pri novem zgodovinskem dogodku, osvojitvi prvega naslova olimpijskih prvakov na tekmi mešanih ekip, kjer sta se jima pridružila še Peter Prevc in Timi Zajc.

Mešana slovenska zasedba je blestela na letošnjih zimskih olimpijskih igrah na Kitajskem. Foto: Guliverimage

Slovenci so najbližje tekmece za seboj pustili za več kot 110 točk oziroma za več kot 220 metrov. Za piko na i sta Prevc in Zajc skupaj s Cenetom Prevcem in Lovrom Kosom osvojila še srebro na moški ekipni tekmi.

Na Pošti poleg znamk, s katerimi obeležujejo vsakokratne olimpijske igre, že tradicionalno zaznamujejo tudi vse prejemnike zlatih olimpijskih kolajn. Kot ob tem poudarjajo, znamke s športno tematiko v svetu filatelije veljajo za še posebej tržno privlačne in zanimive.