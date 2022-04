Takoj bi podpisal, da naredijo skakalnico, veliko kot Eifflov stolp

Cene Prevc je bil z 246 metri najdaljši od slovenskih skakalcev na letošnjem planiškem prazniku. "Zadovoljen sem bil. Presrečen. A ko se je po dveh dneh umiril 'džumbus' in sem si skok pogledal na internetu, sem se pa prijel za glavo. Če bi bil točen na mizi, bi šlo še kakšen meter dlje," je deset dni po koncu sezone v sproščenem pogovoru v oddaji Jutro na Planetu priznal srednji od bratov Prevc.

V studiu Planet TV je prinesel tudi olimpijsko moštveno kolajno. Ta tehta 550 gramov. "Smo za šalo stavili, kako težka je, in smo jo stehtali." Ima jo doma, shranjeno v škatli, na polici. Pokale pa ima spravljene v škatlah v hiši pri starših.

Takoj bi poletel 300 metrov

Poletel je 246 metrov. Foto: Vid Ponikvar/Sportida V dolžino je skočil za dobre tri ljubljanske Nebotičnike, še malo, pa bi dosegel Eifflov stolp, ga je izzvala voditeljica Suzana Kozel. A poleti prek 300 metrov bi bili gotovo nevarni? "Ah kje! Kar se nas skakalcev tiče, bi takoj podpisali, da nam naredijo tako skakalnico. Ampak Mednarodna organizacija FIS tega ne dovoli, saj mora biti vse v varnih omejitvah. Upam, da kmalu dovolijo še večje skakalnice."

Trenutno letalnice v Vikersundu, Oberstdorfu in Planici veliko daljših poletov ne omogočajo, pove Cene Prevc. "Letos je bil polet v Vikersund za pet, osem metrov krajši kot takrat, ko je padel svetovni rekord. Na planiški pa bi po moje lahko pristali pri 255 metrih. Organizatorji in vodja tekmovanja so jo res 'speglali v nulo'." Svetovni rekord je pred petimi leti na Norveškem postavil Stefan Kraft z 253,5 metra.

Pred skoki posluša Barve ocena

Za tako dolge polete se je treba res dobro zbrati. Pri tem si skakalci pomagajo z glasbo. Kaj ob čakanju na svoj polet posluša Cene? "AC/DC Thunderstruck poslušam že od lani. Sem ga prekopiral do Petra. To sezono pa sem večkrat poslušal skupino Joker Out. Saj njihove priljubljene pesmi so tudi dobre, a mene, kar je priljubljeno, odbija, tako da sem največkrat poslušal Barve oceana."

Lahko si še tako izmučen, pa te navijači v Planici dvignejo

Navijači te dvignejo. Ker je pred poletom tako zelo osredotočen na izvedbo, navijačev v izteku ne sliši. A navijaška kulisa pod Poncami je bila letos res lepa, prizna. "Meni je vseeno, ali navijači so ali niso. Vsak mora oddelati tekmo. A letos sem začel razmišljati, kaj slovenski navijači dajo nam, slovenskim skakalcem. Mi smo celo zimo v tujini, za nami so štirje meseci tekem, potovanj, naporov, veselja, žalosti. In ko pridemo v Planico, smo že malo iztrošeni. Potem pa doživimo te slovenske navijače in v na finalu imamo potem to prednost. Lahko si še tako izmučen, pa te navijači kar dvignejo."