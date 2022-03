''Bili smo blizu katastrofi, na koncu pa čista evforija''

Planiški spored v smučarskih poletih se je končal pravljično. ''Planica je največja, najlepša. Je pa tudi, da te vsako leto presenetiti, ne glede na to, koliko izkušenj imaš, in misliš, kako dobro jo poznaš,'' je po s soncem obsijani nedeljski tekmi, finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih, poudaril vodja tekmovanja Aljoša Dolhar.

Letošnji spektakel v dolini pod Poncami je imel tako svetle kot temne trenutke. Bili so zapleti, ki bi lahko močno očrnili planiški dogodek, a je gostiteljem le uspelo prebroditi težave, bili pa so tudi prizori za športne sladokusce, ko so se v vrhunskih razmerah nizali izjemni poleti, tako da so lahko gledalci, od srede do nedelje se jih je zbralo 59 tisoč, še kako uživali.

Slovenci znamo včasih najti dlako v jajcu, a ...

Danes je v Planici potekala tekma za sladokusce. Foto: Grega Valančič/Sportida Je Aljošo Dolharja kot nekdanjega smučarskega skakalca ob takšnih pogojih kaj zasrbelo v petah in bi se še sam rad spustil po letalnici? "Ne, ne," se je zasmejal 48-letni Gorenjec, ki opravlja predano vlogo vodje tekmovanja ter je s svojima profesionalnostjo in dobro voljo zelo priljubljen pri sodelavcih.

"Ne, skoki so vendarle tak šport, da moraš biti popolnoma 'fit', drugače je to smrtno nevarno. Razumem pa občutke tekmovalcev. Z njimi skušam biti čim več v stiku in dobili povratno informacijo. Ko so tako krasni pogoji, kot so bili v zadnjih dneh, sem zanje vesel in si želim, da jih izkoristijo. Lahko povem, da so bili tujci navdušeni. Njihove povratne informacije za vse, kar smo naredili v nedeljo, so bile vrhunske. Slovenci znamo včasih najti dlako v jajcu, a morate vedeti, da je to, kar smo prikazali danes in tudi ves konec tedna, težko ponovljivo. Smo pa Slovenci skromni ljudje, da ne znamo včasih sami sebe pohvaliti. Vsi so bili navdušeni, samo to lahko povem."

Velik je pritisk televizije

Peter Prevc je sezono sklenil z novimi stopničkami. Foto: Grega Valančič/Sportida Planica je tako postregla z dvema skrajnostma, več je bilo tistih zelo prijetne narave, prirediteljem pa je največ težav povzročal pripetljaj v četrtek, ko so se morali reševati s tem, da so kvalifikacije prestavili na popoldanski spored.

"Planica nas s svojim vrtiljakom čustev ponovno ni razočarala. Bili smo zelo blizu skoraj katastrofe, na koncu pa je bila čista evforija. Današnja tekma je bila krasna, težko jo bo kdo ponovil. Napeta je bila do konca, skoki so bili dolgi. Planica je največja, najlepša. Je pa tudi, da te vsako leto presenetiti, ne glede na to, koliko izkušenj imaš, in misliš, kako dobro jo poznaš," je Dolhar, ki se je drugič spopadel z vlogo vodje tekmovanj v Planici, spregovoril o posebnosti, nepredvidljivosti Letalnice bratov Gorišek.

Tako je dal vedeti, kako je lani dogajanje v Planici zaznamoval grd padec Daniela Andreja Tandeja, ki se je na srečo končal dobro, letos pa so prireditelje in nastopajoče negativno presenetile težave s smučino. "Vladali so specifični vremenski pogoji, ki jih do zdaj še nismo imeli, zato so nas presenetili. Nismo jih podcenjevali, a Planica je nekaj posebnega."

Žiga Jelar je prejel mali kristalni globus za najboljšega v seštevku tekem za svetovni pokal v smučarskih poletih. Foto: Grega Valančič/Sportida

Morali so se odzvati z odpovedjo nekaterih poskusnih serij, a je bilo to zaradi varnosti tekmovalcev nujno potrebno. "Pogoji so postali težki. Več je bilo deležnikov, ko so se morali interesi uskladiti. Tukaj je velik pritisk televizije. Če bi sami izbirali termine, ne bi bilo nobenih težav, a se zavedamo, da moramo najti skupne rešitve. Po drugi strani smo znanstveno pristopili k reševanju tega problema, v petek in soboto našli določene rešitve." Kaj so naredili, da se niso več ponovile četrtkove težave, ki jih je najbolj na svoji koži izkusil Avstrijec Jan Hörl?

Gumo prevlekli s filcem

Aljoša Dolhar je na položaju vodje tekmovanja nasledil Jelka Grosa. Foto: Grega Valančič/Sportida S pomočjo vremenoslovca, ki je izvedel infrardeče meritve, so prišli do zaključka, kako je treba spremeniti materiale in barve. "Čez noč smo pohodno črno gumo prevlekli s filcem, ki je pač bele barve. Sončno sevanje se je zmanjšalo. Precej. Če poenostavim, filc se je ohladil na nič stopinj, guma je imela 30, odbojna lesena ograja na rateški strani pa 20 stopinj. To je ena izmed smeri, v katere bomo šli," je napovedal, kako želijo že letos investirati v menjavo materialov na naletu, s tem pa tudi zmanjšati sončno sevanje.

Glede smučine bo potekala strokovna razprava. "Tam stvari niso enostavne. Če bi bile, bi smučino zamenjali že pred petimi leti. Imamo veliko znanja, veliko ljudi z izkušnjami, in zavedamo se te težave. To nas je skrbelo že prej, a si sami ne izbiramo terminov. Ker smo odvisni drug od drugega," je pojasnil Dolhar, ki bi za najljubši prizor petdnevnega dogajanja ob koncu sezone v Planici izbral zadnji polet Ceneta Prevca.

Cene Prevc je bil presrečen po imenitnem poletu, dolgem kar 246 metrov. To je bila tudi v nedeljo daljava dneva. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Se mi je vtisnil v spomin s tistimi 246 metri. Poznam ga dobro, je dober fant, podoživljam njegove skoke in ga povsem razumem. O tem se večkrat pogovarjava," je omenil podvig srednjega izmed bratov Prevc, ki po izjemnem poletu ni skrival čustev.

Komentarji o improvizacijah mu niso všeč

Planica letos ni dočakala novega svetovnega rekorda. Foto: Grega Valančič/Sportida Tudi letos v Planici ni manjkalo vprašanj o tem, ali bi se lahko v Slovenijo vrnil svetovni rekord. Na koncu ga ni bilo, še vedno se lahko z njim pohvali Vikersund. "Kot bivši skakalec si tudi sam želim, da bi Planica dobila rekord. 25 let sem že tukaj in si ga želim, je pa težko razložiti laični javnosti, da je to nekaj posebnega in se mora resnično vse poklopiti. Če se ne, ga ni. Danes nismo bili tako daleč, kot je bilo videti. Pač se ni naredilo, pa bi se lahko tudi danes. Če bi se v treh minutah stvari z vetrom drugače obrnile, pa bi ga mogoče videli," se je vrnil k nepredvidljivosti, ne le Planice, ampak tudi vremenskih pogojev.

Dolharjev rekord znaša 180 metrov. Verjetno bi znašal še več, če ne bi pri 19 letih, tudi zaradi nesreče z motorjem, tako hitro končal kariere. "Tisto so bili drugi časi. To je bila za tiste čase povsem spodobna daljava, zdaj pa je zanemarljiva. To je bila še stara letalnica. Razvoj je seveda šel naprej, v letalnico smo ogromno vložili, zato mi komentarji o improvizacijah nekako ne odgovarjajo. Trudimo se, da gremo naprej s časom. Skušamo se učiti na podlagi izkušenj, morate pa vedeti, da orjemo ledino. In tudi brez improvizacije ne gre."