Rjoju Kobajaši ni poseben le v tem, da je izvrsten skakalec in vnovičen junak svetovnega pokala v smučarskih skokih, temveč je njegova značilnost tudi, da se ima za novodobnega Japonca in se ne oklepa tradicionalnih načel, značilnih za deželo vzhajajočega sonca.

Za Japoncem Rjojujem Kobajašijem je nova izjemna sezona v smučarskih skokih. 25-letnik je v seštevku svetovnega pokala še drugič po dominaciji v sezoni 2018/19, ko je na koncu zbral več kot 700 točk več od drugega Stefana Krafta, osvojil veliki kristalni globus.

Tokrat je bil boj zanj bolj napet, pred zadnjima tekmama na Letalnici bratov Gorišek je imel pred drugim Nemcem Karlom Geigerjem 66 točk prednosti, to je po petkovi tekmi povečal že na težko ulovljivih 89 točk, na koncu pa zbral 106 točk več od Nemca, ki na prvi veliki globus tako še čaka.

Fotogalerija nedeljskega dogajanja v Planici (foto: Grega Valančič/Sportida):

V tej sezoni je še drugič osvojil zlatega orla za skupno zmago na novoletni turneji in odkljukal še velik dolgoleten cilj − olimpijsko kolajno. Na Kitajskem je postal olimpijski prvak na srednji napravi in olimpijski podprvak na veliki skakalnici.

Februarja je osvojil prvi olimpijski kolajni. Foto: Guliverimage

En mesec prej pa je osvojil še drugega zlatega orla. Foto: Guliverimage

Dobrih 300 tisoč (neobdavčenih) evrov

Kobajaši je v končani sezoni zaslužil največ med skakalci, 306.400 švicarskih frankov (300.183 evrov). Drugi po zaslužku je Geiger 193.100 frankov oz. 189.182 evrov), tretji Stefan Kraft (176.400 frankov oz. 172.821 evrov), na šestem mestu najdemo prvega Slovenca Anžeta Laniška (125.600 frankov oz. 123.052 evrov), na sedmem pa Timija Zajca (123.550 frankov oz. 121.043 evrov). Vsi zneski so neobdavčeni.

A v njegovi karieri ni bilo vse postlano z rožicami. Potreboval je čas, da je misli povsem usmeril v skoke. Sprva je oboževal hitrost in je s porschejem caymanom velikokrat preizkušal meje. V glavi je imel tako prisoten drugačen adrenalin in z mislimi ni bil povsem pri skokih. To so bile besede njegovega nekdanjega trenerja Janneja Väätäinena, ki je delal v klubu, katerega član je prav tako legendarni Noriaki Kasai – ta zdaj tudi sam pomaga Kobajašiju.

Foto: Sportida

"Nenehno sem mu dopovedoval, da mora več delati, kar mu ni najbolj dišalo," je povedal Finec. Rjojuja je prvič videl leta 2012, ko je bil ta star šele 14 let. Nemudoma je opazil, da je pred njim naravni talent. Izkušnje z vrhunskimi skakalci je vendarle imel, saj je delal z legendarnim Jannejem Ahonenom, leta 2010 pa se je podal na Daljni vzhod, kjer je spoznal tudi ženo.

"Priznam, včasih sem bil len"

Kobajaši je bil velik talent, a je kaj kmalu dognal, da nadarjenost v smučarskih skokih ni vse. Če želiš biti uspešen, se moraš odrekati in trdo delati. Nase je opozoril že na debiju v Zakopanah leta 2016, ko je bil sedmi. Namesto da bi se približeval najboljšim, si je sam prižgal rdečo luč. Zaradi značaja in mladosti je hitro sledila kazen. V naslednji sezoni ni osvojil niti točke. Ko je začel delati prav s finskim strokovnjakom, je posijalo sonce. "Priznam, včasih sem bil len," je priznal Rjoju.

Ni še odkljukal vseh ciljev. Foto: Grega Valančič/Sportida

Rjoju pa ni edini otrok v družini. Ima namreč še dva brata in sestro. Najstarejši brat Junširo tudi skače in prav zaradi njega se je Rjoju podal v ta šport. Po značaju pa sta si povsem različna. Za Junšira velja, da je umirjen, mlajši Rjoju pa je poln adrenalina in živahen. Nima se za tradicionalnega Japonca. Pravi, da je novodoben: "Sem nor Japonec."

Dosežki Rjojuja Kobajašija po sezonah 2015/16 (skupno v svetovnem pokalu: 42.) - trikrat uvrstitev med dobitnike točk - najvišja uvrstitev: 7. mesto v Zakopanah 2016/17 (skupno v svetovnem pokalu: /) - brez točk 2017/18 (skupno v svetovnem pokalu: 24.) - trinajstkrat med dobitniki točk - najvišja uvrstitev: 6. mesto v Lahtiju 2018/19 (skupno v svetovnem pokalu: 1.) - trinajst zmag 2019/20 (skupno v svetovnem pokalu: 3.) - tri zmage 2020/21 (skupno v svetovnem pokalu: 4.) - tri zmage 2021/22 (skupno v svetovnem pokalu: 1.) - osem zmag - olimpijsko zlato na srednji skakalnici, olimpijsko srebro na veliki skakalnici

Ni še odkljukal vseh izzivov

Čeprav je osvojil že precej lovorik, pa še nima posamične medalje s svetovnega prvenstva v poletih niti posamične medalje z nordijskega svetovnega prvenstva. Naslednja priložnost za lov nanjo bo prihodnje leto v Planici, naslednje svetovno prvenstvo pa bo leta 2024 na Kulmu.