Netipičen Hrvat, ki se z veseljem vrača v Planico

Na dan, ko se v Katarju v prijateljskem nogometnem srečanju merita Hrvaška in Slovenija, smo v dolini pod Poncami ob spremljanju ekipne tekme v smučarskih poletih srečali kar nekaj Hrvatov. V rdečem dresu hrvaške hokejske reprezentance ni bilo težko zgrešiti sivolasega bradatega zaljubljenca v zimske športe, ki je reden gost planiških spektaklov že več desetletij!

Prvič je bil tukaj, ko je skakal še Bogdan Norčič

Robert Zadravec z veseljem spremlja športne spektakle v dolini pod Poncami že štiri desetletja. Foto: R. P. "Moji sorodniki živijo blizu, v Radovljici. Eden izmed njih je dvakrat zmagal v Planici, to sta njegovi edini zmagi za svetovni pokal. To je Jurij Tepeš. Moj dedek in njegov dedek sta bila brata. Tako je Jurijeva mama Zlata, ki jo je Miran oženil, moja sorodnica. Je nekdanja vrhunska atletinja," je naš hrvaški sogovornik Robert Zadravec pojasnil povezanost z družino Tepeš, ki je pustila v zgodovini slovenskih smučarskih skokov ogromen pečat. Miran Tepeš je leta 1988 osvojil tudi srebrno olimpijsko medaljo, poleg sina Jurija je bila pred leti del svetovne elite tudi hčerka Anja Tepeš.

Ko je Robert prvič spremljal tekmo v Planici, si je Miran Tepeš šele utiral pot med (naj)boljše v svetovnem pokalu. "Prvič sem bil tukaj v živo na tekmi pred 40 leti. Takrat je skakal še pokojni Bogdan Norčič, še kako sem si zapomnil tudi Vasjo Bajca, ki je bil takrat s 188 centimetri najvišji smučarski skakalec. Takrat sem se lahko hitro prepričal o tem, zakaj je Planica nacionalni ponos Slovenije. Kako velik in obiskan praznik je to, kaj vse pomeni ljudem. To je večkrat poudaril tudi legendarni hrvaški komentator Mladen Delić, ko je hodil na tekme v Planico," je markantnega Zagrebčana nostalgija ponesla v leto 1972, ko je Planica gostila prvo svetovno prvenstvo v poletih.

"Takrat je bila na televiziji še črno-bela slika. Dobro se še spominjam, kako je zmagal Švicar Walter Steiner, Vzhodni Nemec Heinz Wossipiwo pa je bil drugi," ga krasi zelo dober spomin.

Družina Tepeš je pustila slovenskemu športu bogato zapuščino. Tako so leta 2015 v Planici pozirali Sportalovemu fotografu (od leve proti desni) Jurij, Zlata, Anja, Jon in Miran Tepeš. Foto: Grega Valančič/Sportida

Takrat je za najboljši slovenski (jugoslovanski) rezultat poskrbel Peter Štefančič. Osvojil je deseto mesto. Polovico stoletja pozneje so se sile v smučarskih poletih zelo spremenile. Zdaj so absolutni kralji poletov Slovenci, in to ne le eden, ampak kar več njih! Nedelja bi lahko tako ponovno postregla z dominacijo, kakršne Planica ni doživeli še nikoli. V to je prepričan tudi ljubitelj smučarskih skokov iz hrvaške prestolnice.

Fotogalerija s tekme v Planici, foto Grega Valančič/Sportida:

"Slovenci niste dobro vstopili v sezono, novoletna turneja je bila slaba, a so bili nato nastopi na olimpijskih igrah briljantni, konec sezone, ki ga spremljajo tukaj v Planici, pa je čudežen. Ču-de-žen! Resnično sem navdušen, kako dobri ste," je vesel, da gre slovenskim orlom tako dobro. Ob tej priložnosti želi čestitati trenerju Robertu Hrgoti, po katerem se preteka nekaj hrvaške krvi, za zelo dobro delo. "Je vendarle moj soimenjak, le kako ne bi bil tako dober," se je pošalil zvesti gost planiških spektaklov.

Nogomet šele na petem mestu

Hrvaški nogometaši so leta 1998 na svetovnem prvenstvu osvojili tretje mesto, 20 let pozneje pa so postali svetovni podprvaki! Letos bodo nastopili na SP v Katarju. Foto: Guliverimage/Getty Images Z Robertom smo se pogovarjali na dan, ko se je Kekova četa v Katarju, kjer bo letos nogometni spektakel, svetovno prvenstvo, merila s hrvaško izbrano vrsto. Čeprav veljajo Hrvati za fanatične ljubitelje nogometa, je pri sorodniku Tepeševih bistveno drugače.

"Ne, nogomet ni ravno moj najljubši šport. Najprej hokej, to je moja največja ljubezen, potem pa smučarski skoki, biatlon, rokomet in šele potem nogomet. Glede tega sem malce netipičen Hrvat. Letos, ko je v Katarju svetovno prvenstvo, se pri nas že dviga nogometna evforija, a se me kaj prida ne dotakne," njegovo srce bolj osrečujejo zimski športi.

Z nogometom je bil pred leti resda poslovno povezan. Ko je Francija leta 1998 gostila svetovno prvenstvo, je njegova agencija Kormoran sodelovala s hrvaško krovno nogometno zvezo. Hrvaška se ga je udeležila pod vodstvom legendarnega Miroslava Ćira Blaževića, med strelce se je dvakrat vpisal tudi zdajšnji trener Olimpije Robert Prosinečki.

Zagrebčan je v Planici zaploskal slovenskim orlom, ki so navdušili 20 tisoč gledalcev z zmago na ekipni tekmi. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Bili smo uradno podjetje za prodajo vstopnic za SP 1998. No, danes poteka prodaja povsem drugače. Zdaj gre to po spletu, tako da nas ni več zraven," se je nasmejal in ponovil napoved, da bo zelo veselo v Planici tudi v nedeljo. Slovenski orli so namreč zelo razpoloženi, tako da novi podvigi ne bi smeli izostati. Na veselje tako domačih kot tudi tujih oboževalcev smučarskih poletov!