Pravljica v Planici se nadaljuje: Slovenci tudi na ekipni tekmi ugnali konkurenco!

Timi Zajc in rojaki so na ekipni tekmi ugnali vso konkurenco.

Timi Zajc in rojaki so na ekipni tekmi ugnali vso konkurenco. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski kvartet v sestavi Žiga Jelar, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek je na zadnji ekipni tekmi sezone v Planici upravičil vlogo favoritov in se pred več kot 20.000 gledalci razveselil zmage. Drugo mesto je pripadlo Norvežanom, ki so imeli izjemno razpoložena Halvorja Egnerja Graneruda in Mariusa Lindvika in zaostali 24,2 točke. Na tretje so skočili Avstrijci. Slovenci so z zmago skočili na drugo mesto v pokalu narodov, Avstrijci imajo pred zadnjim dejanjem še 194 točk prednosti. To bo na sporedu v nedeljo ob 10. uri, ko se bo potekal boj za mali kristalni globus, v katerem je v najboljšem položaju Žiga Jelar-

Po izjemnem petkovem uspehu, ko so prva štiri mesta na Letalnici bratov Gorišek zasedli Žiga Jelar, Peter Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc, so Slovenci v ekipno tekmo vstopili kot glavni favoriti za zmago. To so na koncu tudi potrdili, še najbolj so se jim približali Norvežani, pri katerih sta blestela Marius Lindvik in Halvor Egner Granerud. Vikingi so za Slovenci na koncu zaostali 24,2 točke, na oder za zmagovalce so skočili Avstrijci, na četrtem pa so pristali Poljaki.

Planica, ekipna tekma, finale:

4. skupina: Granerud je znova presegel 242 metrov, a Lanišek je zdržal pritisk, poletel 237,5 metra in potrdil slovensko zmago. Slovenci so na koncu slavili s 24,4 točke prednosti pred Norvežani, tretji Avstrijci so zaostali skoraj 57 točk.



3. skupina: Timi Zajc je znova poletel odlično, z 241 metri je pred zadnjo skupino skakalcev še povečal prednost pred Norvežani. Ta znaša 34 točk. Tretje mesto se obeta Avstrijcem, ki za Slovenci zaostajajo 67,9 točke.



2. skupina: Peter Prevc je s poletom, dolgim 236 metrov, Slovence znova popeljal v vodstvo, Norvežan Heggli je zmogel le 208 metrov, tako da Slovenci spet vodijo. Pred Norvežani imajo 25 točk prednosti, pred tretjimi Avstrijci 47, pred četrtimi Poljaki 55. 1. skupina: Lindvik znova odlično, še meter in pol dlje kot v prvi seriji, pristal je pri 241,5 metrih in Norvežane popeljal v vodstvo. Jelar je namreč skočil 227 metrov, tako da se je prednost stopila, Vikingi imajo na vrhu 5,2 točke prednosti pred Slovenci. Tretji Avstrijci zaostajajo 40,1, Poljaki pa 44,5 točke. PRVA SERIJA:

4. skupina: Norvežani nadaljujejo odlično, Halvor Egner Graneurd je poletel 244 metrov, takoj po njegovem poletu in tik pred Anžetom Laniškom je žirija znižala zaletni mesto na 11. Lanišek je skočil 222,5 metra, Slovenci po polovici vodijo, pred drugimi Norvežani imajo 15,6 točke prednosti, tretji Avstrijci zaostajajo 40 točk, četrti Poljaki opa 43,8 točke. 3. skupina: Po odličnih poletih Rjojuja Kobajašija (234) in Jakuba Wolnyja (233,5 metra) so zaletišče znižali za eno mesto. A to ni zmotilo Timija Zajca, ki je izkoristil ugodne pogoje in zajadral vse do 240,5 metrov. Slovenci imajo pred drugimi Norvežani 17,5 točke prednosti, tretji Poljaki zaostajajo več kot 44 točk. 2. skupina: Peter Prevc je s poletom 226 metrov popeljal Slovence v vodstvo, pred Norvežani, za katere je Bendik Jakobsen Heggli skočil 214 metrov, imajo 0,7 točke prednosti. David Kubacki je s poletom (218,5) poskrbel, da Poljaki ostajajo tretji (24,8 točke za Slovenci). 1. skupina: Odličen polet je z 11. zaletišča uspel Mariusu Lindviku, ki je pristal pri 240 metrih in poskrbel, da Norvežani po prvi skupini vodijo. Petkov zmagovalec Žiga Jelar je poletel 224,5 metra, drugi Slovenci za Skandinavci zaostajajo 20 točk, tretji Poljaki pa 28, četrti Avstrijci pa 29,3 točke.

Planica, ekipna tekma:

Slovenci lahko ogrozijo avstrijsko zmago v pokalu narodov

Slovenija je v razvrstitvi za pokal narodov na tretjem mestu. Nemce, ki so drugi, bi lahko prehitela že danes, saj za njimi zaostaja le za 39 točk, medtem ko so prvi Avstrijci oddaljeni 294 točk, kar prav tako ni neulovljivo.

"V pokalu narodov smo za zdaj na stopničkah. Že danes bomo morali biti zbrani in vse tako do konca. Brez popuščanja moramo oddelati še dva tekmovalna dneva. Lestvica je postavljena visoko in treba je to upravičiti z odločnostjo, mirnostjo, koncentracijo, da se bo potem vse skupaj poklopilo," poudarja najizkušenejši Peter Prevc.

Preberite še: