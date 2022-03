Čustveno slovo slovenskega skakalca, ki odhaja pomirjen

Na eni strani nepozabna četverna slovenska zmaga, na drugi pa slovo dolgoletnega reprezentanta Anžeta Semeniča. Ni kaj, v petek je bilo v dolini pod Poncami zelo čustveno. 28-letni Tržičan je po tem, ko je na ramenih prijateljev iz reprezentance pomahal v slovo občinstvu in se poslovil s 16. mestom, ponosno izpostavil, kako odhaja pomirjen in vesel, ker so mu skoki niso uprli. Pred njim so novi cilji, najprej se bo posvetil prenovi stanovanja.

Petek, 25. marec 2022, se je v zgodovino slovenskega športa vpisal po krstni četverni zmagi v smučarskih poletih. Okrog 12 tisoč navijačev je v Planici norelo od navdušenja, ko so si slovenski orli pokorili konkurenco in zasedli prav vsa mesta na zmagovalnem odru, za nameček pa celo tistega na pregovorno nehvaležnem četrtem mestu. Izjemnim nastopom Roberta Hrgote, ki jim ni bilo videti konca, je zaploskal tudi Anže Semenič. To je bila njegova zadnja tekma, na kateri se je izkazal s 16. mestom, a je njegov rezultat pričakovano ostal v senci ogromnega podviga rojakov. Tega, kar so dosegli zmagovalec Žiga Jelar, Peter Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc, ne vidimo vsak dan.

Danes se v Planici ni na ramenih znašel le Semenič, ampak tudi zmagovalec petkove tekme, njegov dobri prijatelj Žiga Jelar. Tako sta ga v zrak povzdignila Lovro Kos in sveži "upokojenec" Anže Semenič. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Vsi se bodo spominjali tega dneva. Res lepo, da se ne bodo spominjali tega petka po meni, ampak po tej zmagi. Štirje Slovenci so bili res 'top'. Zdaj gremo še po tiste točke za drugo mesto na pokalu narodov," se je smejalo sveže pečenemu športnemu upokojencu, ki je z zadnjim skokom tudi uradno postavil smuči v kot.

Posnemal Nemca in si snel čelado

Ko je prišel v ciljno areno, si je snel čelado, nato pa so ga prijetno presenetili fantje iz reprezentance. Foto: Grega Valančič/Sportida Ko je zadnjič skočil, se mu je v glavi zavrtel poseben film. Čutilo se je, da bo ta polet nekaj posebnega. "Na sedežnici mi je bilo kar težko," je priznal. Odrinil se je in poletel čez 230 metrov, tako da je z zvočnikov v dolini pod Poncami izvabil priljubljeno poskočnico o ledeni kraljici Planici. Ob prihodu v ciljno areno si je snel čelado in pomahal gledalcem. "Ne vem, zakaj, a rekel sem si, da si bom snel čelado. Morda zaradi Markusa Eisenbichlerja. Enkrat sem ga videl, kako je to naredil v Planici in se mi je zdela to dobra ideja. Takrat sem si rekel, da bom to izvedel še sam."

Nato so ga obkrožili prijatelji iz slovenske reprezentance, ga začeli kepati, a niso bili na srečo presenečenega in vzhičenega Anžeta, ki ga ni več varovala čelada, natančni. "Nisem vedel, da me bodo tako pričakali. V bistvu fantje niti niso vedeli, kdaj bom zaključil. Ko sem se danes uvrstil v finale, je bil to moj zadnji skok. Zelo sem hvaležen za vse, kar so mi pripravili. Izpadlo je v redu," se zahvaljuje vsem, zdaj že nekdanjim stanovskim kolegom, ki so ga tako presenetili v cilju. Kmalu po tem, ko so ga pričakali s kepami, so ga posadili na ramena, Gorenjec, ki je na tekmah svetovnega pokala debitiral pred slabim desetletjem, v karieri pa stal tudi na najvišji stopnički, je tako še zadnjič pomahal občinstvu.

Pogosto nasmejani Gorenjec se je prvič v boj za točke svetovnega pokala podal leta 2013. Foto: Ana Kovač

Bilo je čustveno, prejemal je stoječe ovacije. Poklonila se mu je tudi najboljša slovenska peterica po prvi seriji, ki je čakala na svoje nastope na vrhu letalnice in mu posredovala sporočilo, izpisano na papirju: "Hvala, Seme!" "Tega nisem videl. Žal. Nisem niti vedel, da bodo to naredili. Bom si pogledal," si bo zagotovo še večkrat, v družbi najbližjih, ogledal zadnji skok. Zadnji polet, sklepno dejanje bogate kariere, s katero se je prebil na naslovnice največjih medijev.

Ko je bil zadnji na tekmi, se je zamislil

V začetku meseca je na finalni tekmi turneje Raw Air v norveškem Oslu v kvalifikacijah zasedel 58. mesto. Foto: Sportida Zakaj se je poslovil? O tem med sezono ni razmišljal, nato pa mu je dogodek z zadnje tekme na letošnji norveški turneji dal misliti. Zgodilo se je v začetku tega meseca. "Ko sem bil na zadnji tekmi na turneji Raw Air zadnji, sem si rekel, da je napočil trenutek za slovo. Odločitev je hitro dozorela. Enostavno nisem imel več energije. Zato sem bil vesel, da mi je v Planici uspel res lep skok," je po zadnjem nastopu, za katerega ne bi mogel izbrati bolj primernega vzdušja, saj mu je 12 tisoč navijačev namenilo ovacije in zaploskalo za vse, kar je v dolgih letih storil za slovenske smučarske skoke, pojasnil Semenič. Zdaj je pomirjen.

"Po tej odločitvi sem miren. Všeč mi je, da se mi skoki niso uprli. Super je. Ni pa to bila enostavna odločitev. V skokih sem bil vendarle 25 let," je priznal, kako so smučarski skoki predstavljali središče njegovega življenja. Zaradi tega je še toliko bolj prepričan, da bi se po koncu kariere znašel v kakšni drugi vlogi prav v tem športu. Želi ostati prisoten v svetu smučarskih skokov, a ima pomislek glede tega, ali se bo zanj lahko našlo kakšno prosto delovno mesto.

Ne skriva želje, da bi se preizkusil v trenerskem poslu. Foto: Grega Valančič/Sportida

"To bo težko, saj povsod vlada konkurenca. Tudi med osebjem in trenerji. Morda pa se najde kaj v klubu in začnem delati tam. S tem ne bi bilo težav, lahko bi delal tudi z otroki. Če pa bo nekaj tretjega, pa bo nekaj tretjega. V vsakem primeru bom užival. Saj niso samo skoki na tem svetu," ne skriva želje, da bi se preizkusil v trenerskih vodah. "V življenju sem prestal marsikaj, vodilo pa me je tudi kar nekaj trenerjev. Od vsakega sem skušal 'pobrati' čim več, tako da bi lahko mladim čim več ponudil," je prepričan, da si je nabral veliko izkušenj, ki bi jih lahko predal mlajšim rodovom.

Svojo kariero bi ocenil z osem in pol

Pred sedmimi leti se je v Planici veselil ekipne zmage. Foto: Vid Ponikvar Če bi lahko ocenil svojo kariero od ena do deset, bi se odločil za osem in pol. "Bile so tudi kakšne pomanjkljivosti, kar je povsem normalno, drugače pa sem zelo zadovoljen s svojo kariero. Kaj bi izpostavil? Ekipna zmaga v poletih v Planici je bila super, tako kot zmaga v individualni konkurenci na Poljskem, pa tudi srebrna medalja na svetovnem prvenstvu. Je kar nekaj stvari, tako da težko ocenim, kaj je vrhunec." V karieri ni manjkalo tudi manj prijetnih trenutkov. "Pred tremi leti je le redkokdo verjel vame. So pa tudi trenutki, o katerih ne bi rad govoril. Takrat so padale tožbe, a o tem res ne bi želel govoriti," se je želel raje posvetiti bolj prijetnim trenutkom.

Konec tedna bo lahko sproščeno navijal za rojake in užival v planiškem spektaklu kot navijač. Si bo nato privoščil kakšne daljše počitnice? "Trenutno ne, morda pa pozneje. Trenutno namreč prenavljam stanovanje, kar je velik finančni zalogaj. S tem je veliko dela," ga hitro čakajo nove obveznosti, ki pa jim bo kos, saj mu je šport omogočil dovolj velik zaslužek, da bo lahko opremil stanovanje po svojem okusu.

"Vse čestitke Žigi za zmago. Sva dobra prijatelja. To zmago bomo proslavili," je vesel, da se je njegov prijatelj po vseh težavah, ki jih je imel v tej sezoni, tako uspešno vrnil na tekmovališča in v Planici dosegel svojo krstno zmago za svetovni pokal. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Če potegnem črto pod svojo kariero, moram reči, da sem finančno dobil nekaj, kar bi v službi težko. Zdaj upam, da najdem neko solidno službo in nadaljujem 'normalno' delo," nam je predstavil svojo željo. Zdaj se začenja njegova druga kariera. Hvala za vse, Seme!