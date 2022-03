Že nekaj časa se je namigovalo v to smer, zdaj je tudi prišlo do te novice, da slovenski skakalni strokovnjak Bine Norčič ne bo več vodil ameriške skakalne reprezentance. Po osmih letih je čas, da gre na novo pot. Ni še jasno, katero ponudbo bo izbral.

Vse od leta 2004 je Bine Norčič že v trenerskem poslu. Debelih 22 let je torej že v tej vlogi, pred tem pa je bil tudi smučarski skakalec. Padec v Planici mu je pustil posledice, da je športno pot predčasno končal in se zgodaj podal v trenerske vode.

Sprva so se mu odprla vrata v slovenskih reprezentancah, nakar je z Vasjo Bajcem ugriznil v turško jabolko in bil v tej skakalno nerazviti državi, vsaj kar zadeva tekmovalni del, vse do leta 2013.

Trenersko pot je nadaljeval v ameriški reprezentanci, kamor ga je povabil nekdaj znani ameriški skakalec Clint Jones. Pod svojim okriljem pa ni imel le ameriških skakalcev, ampak tudi kanadske. In slednji so letos na tekmi mešanih ekip z dekleti osvojili presenetljivo bronasto medaljo na olimpijskih igrah v Pekingu.

Na mizi že ima ponudbe

Že nekaj časa pa je viselo v zraku, da bi lahko Norčič po koncu sezone naredil korak naprej v karieri. In zdaj je jasno, da ga bo. S petkovo posamično tekmo je zaključil delovanje v ameriški in kanadski reprezentanci. Glede nadaljevanja trenerske poti je razumljivo še skrivnosten: "Pogovori so, imam tri možnosti."

Na mizi ima tri ponudbe. Foto: Guliverimage

Ko smo ga novembra lani gostili v Sportalovi Drugi karieri je že dal vedeti, da bi poprijel tudi za delo pomočnika v kakšni od večjih skakalnih nacij, a ima na mizi tudi možnost, da nadaljuje svoje poslanstvo v vlogi glavnega trenerja.

Skrb, kaj bo z Američani

"Z Američani smo zaključili. Osem let je dolga doba. Kanadčani bodo šli na svoje. Po olimpijski medalji so dobili finančno injekcijo in bodo povezali moške in ženske ter skušali narediti drugačno zgodbo," pravi Norčič.

Foto: Guliverimage

V vseh teh osmih letih ni bil le skakalni trener, ampak se je moral ukvarjati z vsemi logističnimi in drugimi preprekami, saj strokovna ekipa ni bila številčna. Postavil je temelje, a ga skrbi, kaj se bo v bodoče zgodilo: "Veliko stvari smo odprli Američanom. Pokazali smo se v dobri luči, kot ekipa. Določeni rezultati ne bodo kmalu preseženi. Medalja Kanadčanov je bila presežek. V določenih trenutkih je bilo z organizacijskega vidika težko. Pridobil sem ogromno izkušenj, ki mi bodo pomagale v nadaljevanju trenerske poti. Skrb pa ostaja glede Američanov, kako bodo stvar zapeljali naprej."