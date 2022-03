"Odločil sem se, da ne bom več čakal na odločitev zveze. V četrtek sem novico sporočil štabu in tekmovalcem, želel sem, da izvedo od mene, ne prek medijev. Bilo je zelo čustveno. Šest let sem deloval na Poljskem v zelo dobrih pogojih. Naredili smo nekaj dobrih stvari, spisali nekaj uspehov. Hvala skakalcem in štabu za izkazano zaupanje. Imel sem najboljšo ekipo na svetu," je za Eurosport v petek povedal Michal Doležal.

44-letni Čeh se je poljskemu taboru pridružil leta 2016, prva tri leta je bil pomočnik avstrijskemu strokovnjaku Stefanu Horngacherju, marca 2019 pa je prevzel vodenje poljske A-reprezentance.

Piotr Zyla je lani postal svetovni prvak na srednji napravi. Foto: Guliverimage

Poljaki so pod njegovim vodstvom vknjižili kar nekaj uspehov. Med temi so naslov svetovnega prvaka Piotra Zyla na srednji skakalnici, olimpijski bron Davida Kubackega v Pekingu, ekipni bron na svetovnem prvenstvu v Obertsdorfu in svetovnem prvenstvu v poletih v Planici. Kubacki in Kamil Stoch sta pod njegovo taktirko osvojila novoletno turnejo, Stoch pa se Raw-Air turnejo.

V iztekajoči se sezoni Poljaki v svetovnem pokalu niso blesteli, najvišje je trenutno Zyla na 13. mestu, Stoch je 19. Pod najvidnejši uspeh se je s 3. mestom na olimpijskih igrah podpisal Kubacki.

Doležal bo Poljake vodil še na dveh tekmah, na današnji ekipni in nedeljski posamični v Planici.

Poljaki naj bi se že dlje časa pogovarjali z mogočimi nasledniki

Že v preteklih dneh so se v poljskih medijih pojavile govorice, da poljska zveza ne bo podaljšala sodelovanja s Čehom in da išče novega trenerja. Na pogovorih je že bil Avstrijec Alexander Pointner, a se je, kot je povedal za Tiroler Tageszeitung, zataknilo pri pogajanjih o denarju.

Športni direktorobžaluje, da so informacije prišle v javnost, še preden bi se o prihodnosti in načrtih zveze uspeli sami pogovoriti z Doležalom, ob tem dodaja, da je tuji trener realna možnost.