Slovenski skakalci v igri za posebno nagrado

Žiga Jelar, Peter Prevc, Anže Lanišek in Timi Zajc so slovenski skakalci, ki so v petek na Letalnici bratov Gorišek v Planici spisali zgodovino. Poleteli so do prvega slovenskega pokra zmag. A se še ne mislijo zaustaviti. V igri je še veliko, pa čeprav sta do konca le še dva dneva. Sobotno ekipno zmago morajo z odličnimi predstavami le potrditi, pogled pa je usmerjen tudi v pokal narodov. Zaradi ekipnega uspeha je navidezno dosegljiva celo skupna zmaga v pokalu narodov, kar bi bil poseben dosežek. Prav tako je lahko slovenski še mali kristalni globus v razvrstitvi poletov, jasno pa je že tudi, da bo osrednji junak Planice 7 postal eden od naših orlov.

"Po takšni težki sezoni, da mu je uspelo priti na zmagovalni oder, je nekaj velikega. Že v Oberstdorfu je bilo noro. Da mu nato uspe zmagati še pred domačimi navijači, kapo dol. Več kot zaslužil si je," je bil glavni trener Robert Hrgota vesel velike zmage Žige Jelarja, ki je njegova krstna.

A ni bil le Žiga edini slovenski junak petkovega dne na Letalnici bratov Gorišek. Družbo na odru za zmagovalce sta mu delala Peter Prevc in Anže Lanišek, Timi Zajc je bil četrti, kar je zgodovinska četverna slovenska zmaga − Domen Prevc je bil sedmi, Anže Semenič, ki je naredil zadnji skok v karieri, 16. Povrhu vsega se je najstarejši Prevc razveselil prvih posamičnih stopničk v tej sezoni, Lanišek pa prvega skoka na zmagovalni oder na letalnicah.

Lanišek ima že 14 kg čokolade

"S tem glede stopničk ste me malce dražili na novinarski konferenci pred Planico. Zdaj so prišle. Močni smo, drug drugega dvigujemo, brcamo, se primerjamo, zbadamo. Vemo, da smo vsi sposobni daleč skočiti. Drug drugemu zaupamo. Veš, da če tvoj sotekmovalec daleč skoči, si tega sposoben tudi ti," je bil vesel Peter.

Anže Lanišek uživa na Letalnici bratov Gorišek. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Noro. Res sem vesel, da mi je to uspelo. V Oberstdorfu sem bil zelo blizu tretjemu mestu. A sem se raje prihranil za Planico in je zdaj še toliko slajše," je bil prvih stopničk na letalnici vesel Lanišek, ki je v igri za skupno zmago v razvrstitvi Planica 7 (štejejo se dosežki v kvalifikacijah, petkovi in nedeljski posamični ter sobotni ekipni tekmi). Za ovratnik mu dihajo Peter Prevc (dve točki zaostanka), Jelar (2,3) in Zajc (4,3).

"Super je, zdaj imam že 14 kilogramov čokolade. Bo kar težko pojesti. A nobenega koščka pred nedeljo," se je zasmejal Lanišek, ki je zaradi vodstva v tem seštevku tudi danes prejel novo, sedem kilogramov težko Gorenjko.

Razočaran je bil le Timi Zajc, ki je kot blisk švignil mimo novinarjev

Celotna slovenska slika je videti sanjska, zaradi česar je zadovoljen Hrgota, ki ostaja realen: "V tem trenutku je res videti vse lepo, vendar ne smemo tega jemati kot nekaj samoumevnega. Spomnimo se, kje smo bili na svetovnem prvenstvu pred enim letom. Tako hitro, kot gredo stvari narobe, gredo lahko navzgor. Ostati moramo na realnih tleh. Zavedati se moramo, da ni vedno tako lepo, kot je bilo danes. Moramo pa zaužiti te lepe trenutke in se poveseliti lepega dneva."

Peter Prevc se je razveselil prvih posamičnih stopničk v tej sezoni. Foto: Grega Valančič/Sportida

Edini, ki je bil v petek razočaran, je bil Zajc. Pred prihodom v Planico je imel en cilj, osvojiti mali kristalni globus v razvrstitvi poletov. Po prvi seriji, v kateri ga je Hrgota spustil z zaletnega mesta nižje, je vodil, drug polet pa se mu ni posrečil in je nazadoval na četrto mesto. Kot blisk je oddrvel mimo sedme sile brez izjave. "Pogoji pred prvim poletom so bili kar ugodni. Verjel sem, da bo šel 228 metrov plus. Da bo šel točno 228 metrov, nisem upal. A se je izšlo. Drugo serijo je imel težje pogoje. Nisem želel tvegati z nižanjem zaleta. Žal se mu ni izšlo. Mislim, da se bo jutri pobral in se veselil s preostalimi tremi na zmagovalnem odru."

Dosegljiva celo skupna zmaga v pokalu narodov

Za sestavo ekipe za sobotno preizkušnjo, ki se bo brez poskusne serije začela že ob 9.45, ni bilo treba prav nič računati, saj so se vsi člani za moštveno tekmo razvrstili od prvega do četrtega mesta. Jasno je, da bi lahko Slovenija sestavila celo dve ekipi in bi konkurirala za dvojno zmago. A je prostora le za štiri. Kaj drugega kot zmaga bi bilo ob predstavah, ki jih kažejo slovenski orli, veliko presenečenje.

Zaradi vrhunskih dosežkov so slovenski skakalci celo v igri za osvojitev pokala narodov. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Prvi bo skakal Žiga, drugi Peter, tretji Timi, četrti Anže. Klasična postavitev, razen Domna, če gledamo svetovno prvenstvo v poletih iz Vikersunda. Žiga ga je zamenjal. Stavimo na sistem ekipe, ki je deloval. Zakaj bi ga spreminjali. Naj fantje oddelajo svoje," se je na sobotni test navezal Hrgota.

A je v igri še nekaj več, posebna nagrada. Slovenija je razvrstitvi za pokal narodov na tretjem mestu. Nemce, ki so drugi, bi lahko prehitela že v soboto, saj za njimi zaostaja le 39 točk, medtem ko so prvi Avstrijci oddaljeni 294 točk, kar prav tako ni neulovljivo. In do tega podviga slovenski skakalci v zgodovini še nikoli niso skočili.