Slovenski skakalci so poleteli do nove zmage v poletih.

"Za zdaj res lepo kaže, ampak ne smemo takih stvari jemati v zakup. Treba je res vrhunsko skakati, da zmagaš in našim fantom je to dva dni zapored uspelo. Jutri nas čaka še en dolg dan. V igri je še veliko stvari," je po vnovični prevladi in drugi zaporedni slovenski zmagi v dveh dneh na Letalnici bratov Gorišek v Planici jasen glavni trener Robert Hrgota. Za nedeljo je ostalo odprtih še nekaj vprašanj, na katere morajo odgovoriti njegovi izbranci. Ob vsej evforiji najizkušenejši Peter Prevc umirja žogico glede prevelikih pričakovanj.

Slovenska skakalna pravljica se je v Planici nadaljevala tudi v soboto pred 20 tisoč navijači. Naši orli (Žiga Jelar, Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Lanišek) so poleteli do vnovične ekipne zmage ter potrdili primat na letalnici in zlato medaljo na svetovnem prvenstvu v poletih v Vikersundu.

Nekaj več pritiska je bilo tokrat prisotnega, saj so se Norvežani - zaostali so za 24,2 točke - izkazali za žilavega tekmeca. Navkljub vsemu je bilo na koncu ob imenu Slovenija zapisana številka 1, kar je razveselilo praktično vse prisotne v dolini pod Poncami. "Veseli me, da je bila tekma napeta do konca. Da je zadnji skok odločal. Da je bilo nekaj pritiska. Da se zavedamo, da to niso samoumevne stvari, ampak moraš odskakati osem skokov, če želiš na stopničke, kaj šele zmagati. Veseli me, da so zdržali ta pritisk," je izpostavil trener Robert Hrgota.

Šest Slovencev v nedeljo in brez poskusne serije Na nedeljski tekmi, ki se bo začela ob 10. uri, bo nastopilo najboljših 30 skakalcev iz sezone, kar pomeni, da se bodo od slovenskih orlov po Letalnici bratov Gorišek spustili Anže Lanišek, Timi Zajc, Cene Prevc, Peter Prevc, Lovro Kos in Žiga Jelar.

V nedeljo veliko v igri

Dva dneva, dve zmagi. Petkovi zgodovinski, ko je imela Slovenija kar štiri skakalce na prvih štirih mestih, je sledil ekipni uspeh. A vikenda še ni konec. V nedeljo je na sporedu še veliki finale in sezone bo konec: "Za zdaj res lepo kaže, ampak ne smemo takih stvari jemati v zakup. Treba je res vrhunsko skakati, da zmagaš in našim fantom je to dva dni zapored uspelo. Jutri nas čaka še en dolg dan. Veliko stvari je še odprtih. Oddelati je treba, kot se mora, če hočemo biti v vrhu. Želim si, da nadaljujejo v tem ritmu in da po tekmi, ko potegnemo črto, vidimo, koliko je ta sezona vredna."

Slovenski zmagovalni kvartet Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenska reprezentanca je v tej sezoni naredila ogromen premik na ekipnih tekmah. Le v Bischofshofnu skakalci niso stali na zmagovalnem odru, pa še tam bi zmagali, če ne bi imel Peter Prevc pri ekstremni daljavi težave pri doskoku. Napredek, ki si ga je Hrgota za to sezono začrtal, je bil narejen: "Veseli me, da se je cilj, ki smo ga imeli, uresničil. Praktično so cilji, ki smo si jih postavili, šli relativno dobro skozi. Te ekipne tekme so nam letos veliko pomenile in smo jih dobro oddelali. Me veseli, da smo zadnjo zmagali."

Slovenci v boju za mali kristalni globus

Čeprav je do konca sezone le še ena tekma, je v zraku odprtih še kar nekaj vprašanj. Nimamo še zmagovalca v boju za veliki in mali kristalni globus, prav tako ne vemo, katera nacija bo osvojila pokal narodov, v igri je še skupna zmaga Planica 7 (štejejo se dosežki v kvalifikacijah, petkovi in nedeljski posamični ter sobotni ekipni tekmi). Pa pojdimo lepo po vrsti.

Po dveh letih je v Planici spet ogromno slovenskih navijačev, ki se veselijo skupaj s slovenskimi skakalci. Foto: Grega Valančič/Sportida

V boju za veliki kristalni globus bi se moral zgoditi čudež, da bi Karl Geiger v primerjavi z Rjojujem Kobajašijem nadoknadil 89 točka zaostanka. Zlasti, ker zmagovalec prejme 100 točk, Nemec pa ni pokazal takšnih skokov, da bi bil na letalnici, na kateri je pred dobrim letom postal svetovni prvak, v nedeljo poletel do zmage. Povrhu vsega bomo Kobajašija zagotovo videli visoko na razpredelnici in bo prišel do drugega naslova najboljšega v svetovnem pokalu.

Zato pa je bolj izenačeno v boju za mali kristalni globus. Jelar ima 20 točk prednosti pred Zajcem, tretji je Stefan Kraft, ki je bil na ekipni tekmi razpoložen. Napeto bo tudi za skupno zmago Planica 7. Zajc ima pred zadnjima poletoma 8,8 točke prednosti pred Petrom Prevcem, tretji Kraft zaostaja 15,7, Jelar 17,6 in Lanišek, ki je bil po četrtku in petku vodilni, 19,9 točke.

Pohlep in pregovor o prstu in roki

"Fantje se zavedajo, da je še veliko v igri. Vsak ima nek cilj za nedeljo. Mislim, da motivacije ne bo manjkalo. Predvsem je pomembno, da ostanejo na tleh in razmišljajo, kot so do zdaj. Bolj kot motivacija bo pomembno, da se bodo znali umiriti in opraviti svoje," razmišlja Hrgota.

Peter Prevc umirja žogico. Foto: Grega Valančič/Sportida

Napeto bo lahko tudi v boju za zmago v pokalu narodov. Slovenija pred zadnjo tekmo za vodilno Avstrijo zaostaja 194 točk. Še nedolgo nazaj so bili Slovenci četrti in upali, da bodo po koncu Planice osvojili tretje mesto, zdaj pa je nekje v daljavi celo vidna skupna zmaga, kar slovenskim skakalcem v zgodovini še ni uspelo - drugi so bili v sanjski sezoni Petra Prevca.

Prav izkušeni slovenski šampion je ob tem dejal, da je prehitro prišlo do pohlepa. Na vprašanje, ali je pričakoval lažjo ekipno zmago, je sprva dejal: "Zdaj smo vsi pogoltni, pohlepni, kar pa ni lepa lastnost človeštva. Zavedali smo se, da se avtomatsko ne bo zgodilo nič." O lovu na Avstrijce in prvo mesto pa je pripomnil: "Zdaj bom izpostavil dve točki. Eno sem že prej o pohlepu. Druga je pregovor o prstu in roki. Sem smo prišli, da bi bili na tretjem mestu. Zdaj dobivam občutek, da boste razočarani, če ne bomo zmagali. Marsikaj se lahko zgodi. Lahko smo tudi tretji. Zbrani in osredotočeni moramo biti, nato naj računalniki štejejo."

Na Petrovo trditev o pohlepu je Hrgota še dodal: "Je pohlep, če pogledamo, da smo pred Oberstdorfom razmišljali, če nam bo sploh uspelo priti na zmagovalni oder. Mogoče je ta pohlep treba včasih malce umiriti. Da nismo vsi razočarani, ko ne gre, oziroma ko gre, da ne pričakujemo kar vedno 1., 2., 3. mesto. Da ostanemo realni. Borimo se za najvišja mesta, skušamo osvojiti, kolikor se da, na koncu pa bo zmagal najboljši."