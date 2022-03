Trgovci, ki se osredotočajo na prodajo navijaških rekvizitov, poleg tega pa še vsega, kar navijaču oziroma obiskovalcu planiškega dogodka olajša ogled tekme, pa naj si gre za hrano, pijačo ali kaj drugega, se v zadnjih dveh letih niso pojavljali v Planici. Višje sile, pogojene z možnostjo širitve okužb Covid-19, so zaprle vrata gledalcem.

Navijači tako niso mogli spremljati tekmovanj v dolini pod Poncami, ampak prek televizijskih zaslonov na domačih naslonjačih. Zato je bilo zadovoljstvo toliko večje, ko je lahko letos organizacijski komite Planica javno potrdil, da bo zaključek sezone svetovnega pokala potekal pred občinstvom. To je bil trenutek, ki so se ga razveselili tudi trgovci.

V Planici je poslovno prisoten že 39 let

Ljubitelji smučarskih poletov najdejo na stojnicah marsikaj zanimivega. Foto: R. P. ''Zagotovo je zdaj več življenja, kot ga je bilo v zadnjih dveh letih,'' se je smejalo Ivanu Zupancu, ko smo ga povprašali o razliki, ki vlada med letošnjo in denimo lanskoletno prireditvijo v Planici. ''Planica je moja tradicija, tu sem že 39. leto. Prihodnje leto bo 40-letnica. Prejšnjih prireditev nisem spuščal, razen teh dveh v covidnih letih. Nam pa ni bil to močan udarec, saj ni to naša osnovna dejavnost. Imamo namreč podjetje za ogrevanje sten,'' je pojasnil Ivan Zupanc, odgovoren za postavljanje in oddajanje prodajnih stojnic na zelo atraktivnem mestu, ki ga navijači v Planici težko zgrešijo.

''V mladosti sem se začel ukvarjati z izdelovanjem in prodajo turističnih spominkov. To je bila obrt, s katero sem prišel v Kranjsko Goro in Planico ter tam tudi ostal. Zadnjih 10 let se poglavitno ukvarjam s postavljanjem in oddajanjem teh stojnic. Za vse, tukaj v Planici. Obenem pa sodelujemo tudi s Smučarsko zvezo Slovenije,'' je prvi mož podjetja Van – Den iz Šenčurja predstavil svoje poslanstvo v svetovni zibelki smučarskih poletov. V začetku leta še ni vedel, ali bo planiški spektakel sploh potekal pred gledalci, nato pa si je lahko prejšnji mesec le oddahnil. Za silo, saj je bilo nato potrebno hitro zapolniti ponudbo.

Vzdušje spominja na ''Prevčevo'' leto 2016

''Še mesec nazaj nismo vedeli, ali bo Planica odprta za gledalce ali ne. Potem smo poklicali stalne partnerje, s katerimi smo poslovali v predkoronskih časih. Hitro so se odzvali in odločili, da pridejo. Potem je steklo, kot vidite zdaj, pa se je tudi dobro izšlo. Navdušen sem nad letošnjo prireditvijo. To je klasika, uspešna planiška prireditev, kot jih poznamo iz preteklosti. Vrhunski rezultati naših skakalcev in to vzdušje se lahko primerjata z nepozabnim letom 2016,'' je spomnil na planiški praznik, ko je bil za najboljšega na svetu okronan Peter Prevc, slovenski navijači pa so pričarali pravljično vzdušje.

Fotogalerija sobotnega dogajanja v Planici, foto Grega Valančič/Sportida:

Kar se tiče nakupov, so prodajalci na stojnicah lahko zelo zadovoljni. Večletna praznina, ko zaradi Covida-19 niso mogli obiskovati vrhunskih športnih dogodkov, je ljubitelje smučarskih poletov navdala z željo, da bi svoje vitrine in omare popestrili s katerim izmed navijaških rekvizitov oziroma spominkom.

Poljaki gledajo tri dni, zadnji dan pa kupijo

"Zdajšnji navijači so v Planici namreč povsem drugačni ljudje. Obnašajo se drugače," je Ivan Zupanc zaznal pozitivno spremembo. Foto: R. P. Kaj pa gre v teh dneh najbolj za med? ''V četrtek, ko so prevladovali otroci, mladi obiskovalci, so se najbolj prodajale zastavice in trobente. V soboto je bilo drugače, prevladovala je želja po nakupu zastav in navijaških kap, v nedeljo pa bodo prišli na vrsto še tujci in vsi naši, ki bodo želeli kupiti spominke in jih odnesti domov. Pričakujem, da se bo kupovalo največ majic. Tu mislim zlasti na tujce. Poljaki denimo že tri dni hodijo do stojnic in gledajo, zadnji dan pa praviloma pridejo in kupujejo spominke,'' je prepričan, da bodo tujci največ kupovali v nedeljo.

Planica je bila dolgo časa znana kot dogodek, na katerem kar mrgoli gostov, ki so pogledali pregloboko v kozarec, s svojim obnašanjem pa na takšne in drugačne načine motili osebe, ki so se znašle v njihovi bližini. Kakšno izkušnjo pa imajo z vinjenimi navijači trgovci v stojnicah v Planici?

''Tega je veliko manj kot prej. Če gledamo, kako je bilo deset let nazaj, je ogromna razlika. Takrat je bilo vse polito po pultih, vse je teklo notri, takšne skupine navijačev pa nisi mogel obvladati. Takrat varnostnikov še ni bilo, tako da je bilo resnično težko. No, danes pa je tako, da sploh nimamo varnostnika. V bistvu ga sploh ne potrebujemo. Morda pridejo čez dan dvakrat ali trikrat, to pa je tudi vse. Zdajšnji navijači so v Planici namreč povsem drugačni ljudje. Obnašajo se drugače. Letošnja Planica je, kar se tiče kulturnega obnašanja gledalcev, na višku. Super je,'' je navdušen nad spremembo, ki pelje Planico v lepšo luč. Če je v preteklosti veljala za športni, a tudi pivski festival, je letos razmerje občutno v prid zgolj športnim užitkom.

Prisotne bodo pozitivne številke

Trgovcem pa so v preteklosti parale živce tudi kraje. Da jih je na stojnicah lažje izvesti kot v trgovinah, se zaveda tudi Zupanc. ''V preteklosti je bilo ogromno kraj, letos pa mislim, da tega niti ni toliko. Bomo pa to videli šele takrat, ko bomo zaključili zadevo in naredili obračun. So pa kraje nekaj, česar žal ne moreš preprečiti,'' to doživlja kot nujno zlo tovrstne poslovne dejavnosti.

Foto: R. P. Ko se zadržuje pred prodajnimi stojnicami, opaža pri trgovcih veliko dobre volje. ''Dobro poteka prodaja, letos bodo vsekakor prisotne pozitivne številke,'' je prepričan, da bo po koncu prireditve zaznati zaslužek. Prihodnje leto, ki prinaša nekaj novega, zgodovinskega za slovenski šport, Planica bo v sodelovanju s sosednjima državama gostila svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, bi lahko prineslo nadaljevanje poslovnega sodelovanja. ''O tem se še nismo pogovarjali, bodo pa pogovori stekli v roku enega meseca, nato pa bomo dorekli zadevo. To je naslednja velika zgodba, ki jo ponuja Planica,'' nam je še zaupal Zupanc in zaželel slovenskim orlom na nedeljski tekmi vrhunske rezultate.