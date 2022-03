"Živim svoje sanje. Super. Prekrasno. Dvakrat Zdravljica, dve zmagi, fenomenalno," je slovenski skakalec Žiga Jelar težko našel kaj več besed ob vnovični zmagi v Planici. Najboljši je bil že v petek na posamični tekmi, ko se je Slovenija razveselila četverne zmage, kar je mejnik slovenskega skakanja, danes pa se je veselil zmage skupaj s Petrom Prevcem, Timijem Zajcem in Žigo Jelarjem.

Ob pogledu na dvajsettisočglavo množico, ki je navijala za slovenske orle, so mu šle kocine pokonci. Kaj mu pomeni ta kulisa, je nazorno dal vedeti: "To je bilo nekaj najlepšega, kar sem videl v življenju. A lahko rečem, da Eifflov stolp nima za burek?"

"Mu ne zamerim. Veselil se je zaradi naših uspehov."

Po velikem petkovem zmagoslavju je bil v središču pozornosti. Prvič v karieri je na posamični preizkušnji stopil na najvišjo stopničko odra za zmagovalce. Čeprav je imel zbiral vse vtise, je hitro zaspal, a: "Potem je nekdo ravno pod mojim oknom začel igrati trobento ob 1. uri zjutraj. Kaj hočemo, v Planici smo. Veselje je. Mu ne zamerim. Veselil se je zaradi naših uspehov. Je bilo kakšni dve uri spanca manj, ampak nič zato. To je čar Planice."

Peter Prevc, Žiga Jelar, Timi Zajc in Anže Lanišek so bili junaki sobotne ekipne tekme. Foto: Grega Valančič/Sportida

Vedno prijazni in dobrosrčni Žiga se zaradi tega ni sekiral in se je zjutraj osredotočil, kako se bo še enkrat spopadel z Letalnico bratov Gorišek: "Oddelal sem solidno. Mogoče skoka nista bila tako dobra kot petkov drugi. V obeh skokih še ni bilo take termike in enostavno me ni tako potegnilo v drug del. Nujna bo analiza. Z dvema poletoma prek 220 metrov sem čisto zadovoljen. Analizirali bomo napake, ki so se dogajale, in šli hrabro v nov dan."

In zadnji dan mu bo lahko prinesel veliko. Pred nedeljsko preizkušnjo je namreč vodilni v boju za mali kristalni globus v razvrstitvi poletov. Pred drugim Timijem Zajcem ima 20, pred tretjim Stefanom Kraftom 30 točk naskoka. In ker sta oba v soboto letela odlično, se obeta pravi spektakel za to lovoriko.