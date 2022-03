Zakaj je toliko Slovencev tako dobrih? #video

Štirje na prvih štirih mestih na petkovi tekmi, pa še peterica med dobitniki točk. Zmaga ekipe na sobotni. Slovenski skakalci so v Planici razred zase. Izjemne rezultate so dosegali še na poletih v Vikersundu in Oberstdorfu. In nenazadnje na olimpijskih igrah. V Planici smo jih tako vprašali, zakaj je toliko Slovencev tako zelo dobrih, kje tiči razlog oziroma recept. Poglejte v videu.