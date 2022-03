Daleč od neslavnega rekorda Planice, zdravniki presrečni

O tem, kako zahteven in obsežen zalogaj predstavlja organizacija tako velikega dogodka, kot ga od četrtka naprej spremljamo v Planici, priča številčnost enot, ki zagotavljajo varnost in zdravstveno pomoč obiskovalcem. Svoje izkušnje so nam zaupali zdravniki ter pripadniki enot Rdečega križa, veseli in zadovoljni, da so imeli opravka z dokaj mirno in spokojno soboto. V preteklosti so lahko o tem pogosto le sanjali ...

Organizacija tako velikega dogodka, ki ga je samo v soboto obiskalo 20 tisoč gledalcev, še zdaleč ni mačji kašelj. Povezujejo se in medsebojno sodelujejo številne službe. Soočajo se s številnimi obiskovalci, ki so se tako ali drugače znašli v težavah. Nekatere uživanje alkohola tako ''opogumi'', da postane njihovo vedenje skrajno nepredvidljivo.

V preteklosti so se večkrat spori prelevili v pretepe, po katerih so imeli varnostniki nemalo dela, podobno pa velja tudi za zdravnike, letos, ko planiški spektakel po dveh letih praznih tribun, saj je bil vstop za gledalce zaradi spoštovanja ukrepov, povezanih z epidemijo covid-19, prepovedan, pa je marsikaj drugače.

Letos je v Planici bistveno manj ljubiteljev smučarskih poletov iz tujih držav, zlasti iz Poljske. Foto: Maša Kraljič/Sportida

Nekoč so bile sobote najbolj "brutalen" dan. To je bil za prireditelje zloglasen dan, največji izziv, kako miriti razigrano množico, ki je kar tekmovala med seboj, kdo bo lahko popil več alkohola. Zdravnike je takrat čakalo garanje. Po navadi.

Vključno s soboto "le" 33 obravnav

Letos pa je drugače. Ponovil se je trend iz leta 2019, kjer so na plano že pricurljale spodbudne krivulje, na katerih je bilo zaznati padec števila intervencij zdravnikov, policistov in varnostnikov. Neslaven rekord iz preteklosti znaša 78 intervencij zdravniške oskrbe v dolini pod Poncami.

Kolektiv zdravniške službe v Planici deluje kot dobro utečen mehanizem. Dr. Janez Toplak je na sredini zgornje vrste. Foto: R. P.

''Vključno s soboto je bilo letos v Planici 33 obravnav. Glavnina teh je bila v soboto, ko sta bila dva prevoza na višjo instanco v regijsko bolnico, kjer nekateri potrebujejo še dodatno oskrbo v 48 urah. Glede na to, kar smo poslušali o dogajanju ob sobotah v Planici v preteklosti, to resnično ni bil ekstremen dan,'' je pojasnil dr. med. Janez Toplak, ki je vskočil kot sogovornik ob odsotnosti dr. Roberta Carotte, vodje zdravstvene službe na planiškem dogodku.

Organizacija poteka pod vodstvom splošne medicine Jesenice. Sodelujejo s številnimi enotami in delujejo kot utečen kolektiv, vešč hitrega in pravočasnega komuniciranja. Sodelujejo tudi z gorsko reševalno službo, policijo, helikoptersko enoto, vojaško zdravstveno enoto, službo civilne zaščite, enotami Rdečega križa, ki jih ne manjka na prizorišču pod in v okolici Letalnice bratov Gorišek ter še s kom.

"Ni bilo ekstremov, kar je dobro"

Lani se je Norvežan Daniel Andre Tande po padcu v Planici boril za življenje, zgodba pa je nato postregla s srečnim koncem. Foto: Guliverimage ''Precej primerov poškodb je povezanih z alkoholom, a taka množica za sabo prinese tudi vsa druga stanja, ki jih je treba obdelati, tudi če izključimo tiste, ki so povezane z alkoholom,'' je o naravi poškodb obiskovalcev spregovoril dr. Toplak in z nasmehom potrdil, kako so bili zelo zadovoljni, saj niso imeli opravka z najtežjimi poškodbami.

"Ni bilo ekstremov, kar je dobro. Na sami letalnici ni bilo neke politravme. Bili so določeni udarci v glavo, a brez znakov težjih poškodb. Največ je bilo manjših poškodb. Tudi tisti, ki so bolj vinjeni oziroma nesposobni takojšnjega odhoda iz našega interventnega prostora, potem ostanejo pri nas v opazovalnici, nato pa ob boljšem stanju samostojno ali pa v spremstvu svojcev odidejo," so si zdravniki oddahnili, saj niso imeli opravka s kakšno zahtevnejšo poškodbo, kot jo je lani po grozljivem padcu dobil Norvežan Daniel Andre Tande. Politravma je sicer izraz za istočasno poškodbo dveh ali več telesnih regij ali organskih sistemov, od katerih je ena poškodba smrtno nevarna.

Tekme niso spremljali, so pa čutili vzdušje

Zdravniki so vedeli, s kom bodo imeli na sobotni dan opravka, tako da so se pripravili tudi na delo z vinjenimi pacienti. "Tega smo navajeni tudi z vsakdanjih obravnav. Na to smo pripravljeni, zato se tega lotimo z dobro voljo. To radi počnemo,'' je pojasnil naš sogovornik. Med zdravniki je ogromno športnih navdušencev, ki v teh dneh držijo pesti za slovenske orle. Na spremljanje tekem lahko bolj ali manj pozabijo, saj ostajajo na preži.

V zadnjih letih so zdravniške službe v Planici zaradi ogromnega števila obiskovalcev povečale kapacitete v šotorih, a tega v soboto niso izkoristile, kar jih zelo veseli. Foto: Grega Valančič/Sportida

"V šotoru imamo televizijo, a smo lahko v soboto spremljali le začetek, potem pa je bilo za nas tekme hitro konec, saj smo morali delati. Nismo spremljali tekme, čutili pa smo vzdušje," slišijo glasno rajanje občinstva v Planici, ki ga v teh dneh navdušujejo izbranci Roberta Hrgote.

Pomlad in poletje nista kritična za epidemijo Kako se zdravniki v Planici spopadajo s problematiko epidemije covid-19? So zaradi nje vnesli dodatne dimenzije pazljivosti? "To je v pristojnosti organizatorjev, mi pa kot zdravstveni delavci pazimo, da v zaprtem prostoru nosimo ustrezno zaščito. Smo ustrezno zaščiteni, precepljeni, testirani, kar se tiče obiskovalcev, pa to ni v naši pristojnosti," nam je dejal dr. Toplak, ki je glede števila okužb z novim koronavirusom v prihodnjih mesecih, optimist: "Sodeč po trenutnih številkah se zadeva spet malce obrača, ampak glede na izkušnje iz preteklih let mislim, da pomlad in poletje nista kritična za samo epidemijo."

Bili so deklice za vse, dobre duše

Ko se je končala sobotna ekipna tekma, smo naleteli na ekipo Rdečega križa iz Cerknice, ki nam je zaupala svoje izkušnje s terena. Njeno mesto je bilo na zasneženi tribuni, na kateri se je na tekmi stiskalo največ gledalcev, svet pa so obšle slike z morjem plapolajočih slovenskih zastav.

Ekipa Rdečega križa iz Cerknice je zapuščala planiški prostor dobre volje. Foto: R. P.

"Ni bilo veliko težavnih primerov. Bilo je vinjeno dekle, s katerim je bilo kar hudo, a smo ji takoj ponudili pomoč, nato pa poklicali reševalce. Ti so blizu, vse je dobro povezano, tako da je bila hitra intervencija," nam je pojasnjeval Cerkničan Vladimir Trajkov, ki se je planiškega dogodka udeležil na prostovoljni bazi in bil očaran nad dogajanjem − v športnem delu, ki so ga ustvarili slovenski orli, in strastnem navijanju gledalcev.

Na svoji informacijski točki, kjer so bili nastanjeni, so naleteli na različne želje gledalcev. "Ljudje, ki so nas videli, so se hoteli z nami pogovoriti, nam zaupati kakšno težavo, ali pa se samo slikati. Bili smo deklice za vse. Dobre duše. Ni pa bilo kakšne slabe izkušnje, da bi nas provocirali, ali kaj hujšega," so z veseljem na soncu prebili številne ure, pokramljali z gledalci in jim pomagali, da je planiški spektakel potekal čim bolj usklajeno.

Ko so nam Cerkničani pozirali, se jim je pridružil še eden od bolj razigranih obiskovalcev tekme v Planici. Foto: R. P.

Zaznali so nekaj negativne energije obiskovalcev, a višje, na hribu, kjer je pri točilnem pultu, že skoraj pri parkirišču, polnem avtobusov, prišlo do pretepa. To pa je bilo tudi vse, kar jim je lahko pokvarilo razpoloženje. "Lahko smo uživali v skokih. To je posebno doživetje. Resnično je vredno priti sem. To priporočam vsakomur, saj je povsem drugače kot pred zasloni. Lepo vabljeni v Planico," se v Cerknico vračajo z lepimi spomini.