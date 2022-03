Junak Žiga izmučen, Timi gre na pivo, Cene slišal dobro jutro ...

Konec je! Zastor nad sezono smučarskih skakalcev je padel v Planici, kjer so se slovenski orli veselili novih uspehov. Za zaključek je Žiga Jelar osvojil mali kristalni globus v poletih, Timi Zajc Planico 7, Cene Prevc je poletel do daljave dneva, medtem ko je njegov brat Peter stopil na zmagovalni oder, pet naših orlov pa je bilo uvrščenih med najboljšo sedmerico ...

Po petkovi in sobotni rapsodiji so bila pričakovanja javnosti za nedeljsko tekmo na Letalnici bratov Gorišek prav tako visoka. Slovenski skakalci so s petkovo četverno in sobotno ekipno zmago postavili odlične temelje za sam zaključek.

Tudi zadnji dan so slovenski skakalci leteli daleč in navduševali občinstvo, zbrano ob planiški lepotici. Prednje se je uspelo zavihteti le svetovnemu prvaku v poletih Mariusu Lindviku in Japoncu Jukiji Satu. Nato so si sledili Peter Prevc, Timi Zajc, Anže Lanišek, Žiga Jelar, Cene Prevc, Lovro Kos pa je bil 20.

Nov ekipni uspeh, po katerem so le za 47 točk zaostali v pokalu narodov za Avstrijci, kar je druga tovrstna uvrstitev. V šampionski sezoni Petra Prevca je slovenska ekipa zbrala 5.760 točk, letos 18 manj.

"Dokazal sem, da sem narejen iz pravega testa"

Prav vsi slovenski skakalci, ki so danes nastopili, so imeli razlog za zadovoljstvo. Jelar je ubranil napade in po Primožu Peterki, Robertu Kranjcu in Petru Prevcu postal četrti Slovenec z osvojenim malim kristalnim globusom v razvrstitvi poletov.

"Verjel sem v skoke. Kot sem vam povedal, sem šel iz skoka v skok. Tudi drugi je bil morda videti kratek, a je bil zelo dober. V drugem delu se mi ni poklopilo, da bi me odpeljalo, da bi preletel tisto mejo 240 metrov, ki sem jo nenehno gledal. To je želja za prihodnost," je bil zadovoljen Žiga, ki je v petek poletel do krstne posamične zmage v tej sezoni, ki je bila zanj mučna, zaključek pa sanjski: "Kristalni globus ima težo. Ko veš, kako si prišel do tega, ti je jasno, da se nič ne zgodi čez noč."

Težka sezona s sanjskim zaključkom Foto: Grega Valančič/Sportida

Čez noč pa ga je pred sezono na stranski tir postavil koronavirus, ki mu je vzel 60 dni treninga, zaradi česar je ostal brez nastopa na olimpijskih igrah. Ko je že kazalo, da bo letel na svetovnem prvenstvu v poletih, je dobil prednost Domen Prevc, čeprav je nato dokazal, da je najboljši letalec v boju za mali kristalni globus. S psihološkega vidika je bila zanj težka sezona, ker ni mogel nastopiti na vrhuncih: "Zelo boleče je to. Vemo, kaj so olimpijske igre. Tam se dogajajo čudeži. Manuel Fettner je priletel in osvojil medaljo. To je preteklost, zdaj smo tukaj. Dokazal sem, da sem narejen iz pravega testa. Da se ne ustrašim."

"Da mi je uspelo priti nazaj po tisti krizi, je bila zame zmaga"

Čeprav je blestel v zaključku sezone, v kateri je skočil na zmagovalni oder tudi na poletih v Oberstdorfu, je vesel, da se je končala. "Morda bi bilo z vidika rezultatov dobrodošlo, da bi se nadaljevala, a sem izmučen. Zadnji tedni so bili pestri. Veliko sem potoval – Ameriška, Norveška, Finska. Za moje telo je to utrujajoče. Zbrati sem se moral," je izpostavil Jelar in se zahvalil Darjanu Spudiću, ki ga je fizično spravil na visoko raven že po lanski sezoni in po vsej kalvariji ob okužbi s koronavirusom.

Timi Zajc je v tej sezoni osvojil kar štiri medalje. Foto: Grega Valančič/Sportida

Največ je v tej sezoni uspelo osvojiti Timiju Zajcu (srebrna posamična in zlata ekipna na svetovnem prvenstvu v poletih, zlata na tekmi mešanih ekip in srebrna moštvena na olimpijskih igrah v Peking), ki je prav tako preživljal težke trenutke po izključitvi iz reprezentance leta 2020 na decembrskem svetovnem prvenstvu v poletih v Planici. Vrnil se je v velikem slogu, čeprav je moral preskočiti veliko ovir, zlasti s psihološkega vidika.

"Pred sezono si česa takega nisem mislil. Po olimpijskih igrah sem bil res presrečen. Sezona je zelo dobra. Da mi je uspelo priti nazaj po tisti krizi, je bila zame zmaga. Zelo težka pot je bila, a sem se največ naučil. To mi je dalo največ. Vesel sem, da je vsega konec. Konec tedna je bil za nas lep, a psihološko težak. Če potegnemo črto, je vsak dobil, kar mu je pripadlo. Žiga je dobil globus, jaz Planico 7, nekaj pa bo ostalo še za drugo leto," je dejal Zajc in na vprašanja, kaj sledi, dejal: "Najprej si bom odprl pivo."

"Sezono sem zaključil na najlepši možen način"

Naš najboljši v svetovnem pokalu je bil Anže Lanišek na sedmem mestu, tik pred Zajcem, med deseterico je bil še Cene Prevc prav na desetem mestu. Lanišek je dobil zadovoljstvo tudi v Planici, kjer je poletel do osebnega rekorda, ki zdaj znaša 244,5 metra: "Sezono sem zaključil na najlepši možen način. Z osebnim rekordom in telemarkom. Super. Pomembno mi je bilo, da sem naredil doskok. Res zelo lep, tekoč skok. V drugem delu sem samo napadel in užival. Sezona je bila uspešna. Zbral sem več točk kot lani. Prišel sem do prve zmage. Nekaj padcev sem imel vmes. Bistveno mi je bilo, da sem se znal pobrati in si povrniti zaupanje vase. V zaključku sem res užival."

Anže Lanišek je tako kot Cene Prevc zadovoljen s sezono. Foto: Grega Valančič/Sportida

Najizkušenejši mož v slovenski reprezentanci Peter Prevc je vso sezono iskal posamične stopničke. Zelo blizu jim je bil na srednji skakalnici na olimpijskih igrah v Pekingu, kjer se mu je bronasta medalja izmuznila za vsega pol točke. Dočakal jih je na domačih tleh. Na Letalnici bratov Gorišek. In to dvakrat, najprej v petek in potem še v nedeljo.

"Treba bo raziskati, zakaj so bili slabi in dobri konci tedna"

"Odličen konec tedna. Danes sem najbolje skakal. Včeraj me je to, da so se mi prikradle napake, nekoliko razjezilo. Rekel sem si, da se mi ne more to zgoditi na ekipni tekmi pred domačimi navijači. Zato sem bil danes kar zelo 'našpičen' že vse od jutranjih ur," se je najprej dotaknil konca tedna in nato še sezone: "Pomiritev za nazaj. Za naprej pa me predvsem ne sme zaslepiti. Mogoče se grdo sliši. Treba je vzeti v zakup, kar se je zgodilo, kako si do tega prišel. Tudi s slabimi rezultati se je treba sprijazniti, se iz njih naučiti. Treba bo raziskati, zakaj so bili slabi in dobri konci tedna, zakaj se je na olimpijskih igrah naredil preskok, saj so bili treningi isti, priprava na tekmo ista, ampak telo je bolje funkcioniralo na skakalnici. To je treba ugotoviti."

Peter Prevc je v tem koncu tedna dvakrat skočil na stopničke na posamični tekmi, kar mu med sezono ni uspelo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Lepa novica je bila tudi ta, da bo kariero nadaljeval Cene Prevc, ki ima za seboj najboljšo sezono. Pred olimpijskimi igrami je bilo namreč zaznati, da se lahko tudi to zgodi, a je navijače zdaj pomiril: "Obljubiti znam eno stvar, da bom naslednje leto še v reprezentanci in bom skakal." Sezono je zaključil na desetem mestu, na olimpijskih igrah v Pekingu si je okoli vratu nadel srebrno medaljo na ekipni tekmi, bil konstanten, zablestel tudi na letalnicah. V Planici je v nedeljo popravil osebni rekord iz Vikersunda (243,5 metra) in se pohvalil z daljavo dneva. Poneslo ga je kar 246 metrov.

Za Ceneta prva sezona, v kateri je užival. K sreči bo tudi naslednja.

"Moj dan zelo lepo opiše komentar trenerja Hrgote, ki je rekel: 'Dobro jutro.' Končno sem se zbudil po 14-dnevnem spancu. Če pogledam nazaj, sem si malce narobe interpretiral nalogo, ki sem jo moral opraviti. Tudi jeza mi ni koristila. Danes sem šel na vse ali nič. Bilo mi je vseeno, tudi če smučko 'zapičim na puklu'. Skočil sem brezkompromisno. Na koncu se je izkazalo, da je bil to recept. Končno sem začel leteti," je bil vidno vesel Cene.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"To je prva sezona, v kateri sem res užival. Zadnjih 14 dni me je malce spominjalo na tiste, grenkobne pretekle dneve. Čeprav sem delal manjše napake, se je izšlo. Z nasmehom sem šel v kombi in domov," je bil vidno zadovoljen srednji od bratov Prevc.

Sezona se je v Planici tako tradicionalno zaključila. Pred skakalci je zdaj krajši premor, nato pa bodo že konec aprila imeli skupinske priprave na novo zimo, ki se bo začela šele novembra. Prav tako pa bo poseben vrhunec predstavljalo domače nordijsko svetovno prvenstvo v Planici, kjer bodo potekali boji za medalje med 21. februarjem in 5. marcem.