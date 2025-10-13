Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
STA

Letalnica bratov Gorišek Planica Planica

Začela se je prodaja vstopnic za planiški finale skakalne sezone

Planica bo prihodnje leto na sporedu od 26. do 29. marca.

Planica bo prihodnje leto na sporedu od 26. do 29. marca.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Začela se je predprodaja vstopnic za finale svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki bo od 26. do 29. marca v Planici. Glavna novost prihodnjega leta bo prva ženska tekma na letalnici bratov Gorišek, ki bo na sporedu v soboto.

Ženska tekma prinaša dodatne organizacijske in produkcijske obveznosti, so zapisali pri krovni slovenski smučarski zvezi.

Cene vstopnic v predprodaji, ki bo trajala do 5. februarja, ostajajo praktično nespremenjene, izjema je sobota, kjer je vstopnica dražja za pet evrov, kar po mnenju slovenske zveze odraža dodano vrednost dveh tekem v enem dnevu.

V soboto bodo obiskovalci prvič v zgodovini lahko spremljali tako žensko kot moško tekmo, kar zahteva višje stroške izvedbe, dodaten nagradni sklad za tekmovalke in potne stroške ekip, pripravo in izvedbo dodatne tekme, angažma logističnih in varnostnih služb ter razširjen spremljevalni program.

Vrednost Planice kot športnega in turističnega dogodka po svetovnem rekordu Domna Prevca ter izjemnih rezultatih slovenskih reprezentanc narašča, so prepričani pri Smučarski zvezi Slovenije.

Predprodajne cene za stojišča, ki so najbolj priljubljena izbira slovenskih navijačev, tako ostajajo enake kot lani: 20 evrov za četrtek, 30 za petek in nedeljo, v soboto pa je cena stojišča 35 evrov. Še vedno velja, da otroci do šestega leta starosti v spremstvu staršev ali skrbnikov lahko brezplačno obiščejo Planico.

Pri tribunskih in VIP-vstopnicah so popravki minimalni, so zapisali pri krovni zvezi. Prvič bodo tudi kupci VIP-vstopnic lahko v predprodaji kupili vstopnice ceneje.

Za družine pa ostaja v veljavi tradicija družinske nedelje – otroci do 14. leta imajo na ta dan prost vstop na stojišča in 50-odstotni popust za tribune in območja VIP.

Predprodaja vstopnic za Planico 2026 bo odprta do začetka zimskih olimpijskih iger februarja.

