Ob deseti obletnici odprtja Nordijskega centra Planica je v dolini pod Poncami potekala slovesnost z naslovom Deset let ponosa. Za ponos prihodnosti. Na slovesnosti so poudarili izjemen pomen centra za slovenski šport, turizem in mednarodno prepoznavnost države ter spregovorili o njegovem nadaljnjem razvoju.

Planica že dolgo velja za enega od simbolov slovenskega športa. Dolina pod Poncami s skakalnicami in letalnico desetletja privlači množice obiskovalcev. Vizija o Planici kot sodobnem skakalno-tekaškem centru pa je bila uresničena pred natanko desetimi leti, ko so 11. decembra 2015 uradno odprli Nordijski center Planica. Pot do uresničitve več kot 40 milijonov evrov vrednega projekta je bila dolga in težavna.

Kot je poudaril minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han, je Nordijski center Planica en najboljših projektov v državi. "Hvaležen sem vsem, ki so na začetku orali to ledino, da smo prišli do objektov, ki so ponos Slovenije," je izpostavil minister. O pravilnosti odločitve gradnje centra pričajo tudi številke. V 10 letih se je namreč v centru odvilo 800 različnih tekmovanj, obiskalo pa ga je okoli 3,5 milijona ljudi.

"V desetih letih nismo počivali - vlagali smo v infrastrukturo, digitalizacijo in razvoj"

Jelko Gros Foto: Aleš Fevžer Vodja nordijskega centra Jelko Gros je povedal, da si pred desetimi leti ni nihče mislil, da bo center takšna zgodba o uspehu. Namesto milijon evrov, kot so pričakovali, letno v samem nordijskem centru ustvarijo 2,5 milijona evrov prihodkov, še dodaten milijon evrov pa v hotelu. Število zaposlenih se je povečalo z 11 na 28, je povedal Gros.

Direktor Zavoda za šport Planica Franci Petek je poudaril, da je center postal ikona slovenskega športa, ki je prepoznavna daleč preko meja, in postavlja standarde, po katerih se zgleduje tudi tujina. "To je zagotovo najlepši, najbolj kompleten nordijski center na svetu. To nam priznavajo tudi drugi." Prepričan je, da je nordijski center resnično izpolnil svoje poslanstvo. Zelo pomemben ni le za šport, temveč tudi za lokalno okolje in turizem. Vesel je, da imajo v centru stalno podporo v državi, da ga lahko ves čas nadgrajujejo in sledijo vedno novim standardom. "V desetih letih nismo počivali - vlagali smo v infrastrukturo, digitalizacijo in razvoj," je pojasnil Petek.

Planica je dobila še drsališče

Nova dodana vrednost za nordijski center bo 900 kvadratnih metrov veliko drsališče, ki so ga odprli v sredo. Njegova posebnost ni le velikost, temveč, kot so poudarili, tudi pravljična kulisa in zimska čarobnost, zaradi česar so drsališču simbolično nadeli ime Ledena Planica. Drsalcem je na voljo vsak dan od 10. do 20. ure. Ponuja tudi izposojo drsalk in čelad, za zaključene skupine pa curling, kegljanje na ledu in hokej.

Foto: Aleš Fevžer Planica kot ključno slovensko nordijsko športno središče sicer združuje infrastrukturo za smučarske skoke in polete, tek na smučeh in nordijsko kombinacijo. Z raznolikimi vadbenimi površinami, otroškimi poligoni, muzejem, izobraževalnimi vsebinami in celoletnimi športnimi ter rekreativnimi možnostmi ponuja celovit prostor za razvoj mladih talentov in vrhunskih športnikov.

"Ne smemo pa se ustaviti, moramo gledati naprej," je poudaril minister Han. Vesel je, da bodo naredili nov pomemben korak naprej z investicijo v povečanje letalnice, s katero bo svetovni rekord ostal v zibelki smučarskih poletov. "To ne bo le vložek v letalnico in razvoj smučarskih poletov, ampak v prihodnost zimskih športov, v turizem in v mednarodno prepoznavnost naše države," je prepričan minister.

Vlada je projekt rekonstrukcije letalnice v načrt razvojnih programov 2025-2028 uvrstila oktobra. Namen projekta je ohraniti in nadgraditi vlogo Planice kot vodilne svetovne lokacije za smučarske polete. Vrednost projekta, ki se bo predvidoma zaključil do konca novembra 2027, znaša skoraj 2,7 milijona evrov. Sredstva bo zagotovilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.