Vlada je na današnji seji sklenila, da se v veljavni načrt razvojnih programov 2025–2028 uvrsti nov projekt, ki se nanaša na nordijski center Planica in povečavo tamkajšnje letalnice bratov Gorišek. Kot je pred časom za Sportal dejal Jelko Gros, je cilj, da bi se v Planici letelo proti 270 metrom. Želja je, da bi bila letalnica prenovljena za svetovno prvenstvo v poletih leta 2028. Vrednost projekta je nekaj več kot 2,6 milijona evrov. Sredstva bo zagotovilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

"Namen projekta je celovito ohraniti in nadgraditi vlogo Planice kot vodilne svetovne lokacije za smučarske polete. Z novimi tehničnimi standardi in povečano možnostjo doseganja daljših poletov se pojavlja potreba po prilagoditvi profila letalnice, vendar pa je za dosego celovitih in trajnostnih učinkov prav tako ključna posodobitev več infrastrukturnih elementov, ki neposredno vplivajo na varnost, uporabnost, tehnično zanesljivost in podobo letalnice," so zapisali v sporočilu vlade.

Več predvidenih del

Cilji projekta so izvedba rekonstrukcije profila letalnice z geodetsko preverjenimi tolerancami, manjšimi od desetih centimetrov, rekonstrukcija skakalnega profila za večjo varnost in aerodinamično učinkovitost, nadgradnja sistema zasneževanja, menjava vsaj 80 odstotkov varnostnih ograj in zaščit, celovita utrditev hrbtišča letalnice in menjava oziroma posodobitev celotne vetrne zaščite.

Vrednost več kot 2,6 milijona evrov

Vrednost projekta, ki se bo zaključil do 30. novembra 2027, znaša več kot 2,6 milijona evrov (2.688.500 evrov). Sredstva bo zagotovilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, in sicer 50 tisoč evrov letos, 111 tisoč evrov v prihodnjem letu in 2.527.500 evrov v letu 2027.

Vrednost projekta, ki se bo zaključil do 30. novembra 2027, znaša več kot 2,6 milijona evrov. Sredstva bo zagotovilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Foto: www.alesfevzer.com Za navedeno investicijo ima Zavod RS za šport Planica izdelano investicijsko dokumentacijo, ki je skladna z uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ter podpisane in žigosane sklepe o potrditvi investicijske dokumentacije s strani odgovornega organa oziroma osebe, so še sporočili iz vlade.

Gros: Pridemo lahko do 270 metrov

Na Mednarodni smučarski zvezi FIS so letos sprejeli sklep, da lahko letalnice povečajo – največjo dovoljeno višinsko razliko med odskočiščem in doskočiščem bo moč povečati s 135 na 140 metrov. Slovenska stran je pobudo za povečavo letalnice dala že pred dvema letoma, a je bila pobuda prvo leto zavrnjena, letos pa so poskusili še enkrat, je junija dejal Jelko Gros, ki upa, da bi se v Planici lahko že v nekaj letih letelo do 270 metrov.

"Enaka povečava zdaj pomeni, da lahko pridemo do 270 metrov. To je maksimum ob takšni povečavi." Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Marca je Domen Prevc z 254,5 metra vrnil svetovni rekord iz Vikersunda v Planico, prejšnjo rekordno znamko Stefana Krafta je izboljšal za en meter. A Gros je pred dnevi v pogovoru za Sportal izpostil, da to še ni vrh: "Pri zadnji povečavi letalnice za pet metrov je bila razdalja poleta podaljšana z 239 na 254,5 metra. Enaka povečava zdaj pomeni, da lahko pridemo do 270 metrov. To je maksimum ob takšni povečavi."

Svetovni rekord je z 254,5 metra v lasti Domna Prevca. Foto: Grega Valančič

Cilj je letalnico pripraviti do SP v poletih 2028

In kdaj bi letalci lahko prvič leteli na prenovljeni letalnici? "Smo v fazi usklajevanja z ministrstvom. Ko bo investicija potrjena, sledijo naslednji koraki – idejna zasnova in izračun krivulje bosta letos, sledi pridobitev gradbenega dovoljenja. Do konca prihodnjega leta bi razpisali izvedbo, poleti 2027 bi gradili, da bi bila letalnica pripravljena za svetovno prvenstvo v poletih 2028."