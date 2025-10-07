Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Skupščina SZS

Luka Steiner je novi predsednik Smučarske zveze Slovenije

Luka Steiner je novi predsednik SZS.

Luka Steiner je novi predsednik SZS.

Foto: Aleš Fevžer

Smučarska zveza Slovenije (SZS) se je na Brdu pri Kranju sestala na skupščini. Najpomembnejša točka so bile volitve devetega predsednika v njeni zgodovini. Edini kandidat je bil dosedanji podpredsednik Luka Steiner. Bil je izvoljen brez glasu proti. Pred tem je potekala tradicionalna predstavitev reprezentanc pred začetkom nove tekmovalne zime, ki bo v znamenju zimskih olimpijskih iger v Italiji.

Pred skupščino so se predstavili "junaki zime". | Foto: Aleš Fevžer Pred skupščino so se predstavili "junaki zime". Foto: Aleš Fevžer Nacionalna panožna športna zveza in edina organizacija s področja smučanja, včlanjena v Olimpijski komite Slovenije, je bila prisiljena voliti predsednika po nepričakovanem odstopu dolgoletnega prvega moža organizacije Enza Smrekarja zaradi osebnih razlogov. Smrekar je neprekinjeno opravljal naloge predsednika SZS od oktobra 2013.

Devetintridesetletni Luka Steiner je septembra potrdil, da je pripravljen prevzeti odgovornost za preostanek mandata. Od leta 2019 je bil podpredsednik smučarske zveze, je pa tudi predsednik uprave Športne loterije. Po Smrekarjevem odstopu ga je izvršilni odbor prvega julija pooblastil za opravljanje dolžnosti predsednika do volilne skupščine. Vodil bo torej eno največjih športnih organizacij v državi, ki za sezono 2025/26 načrtuje rekorden proračun v višini več kot 14 milijonov evrov.

"Mandat bo časovno omejen, ne glede na to, ali odgovornost prevzameš za šest dni, šest tednov ali pa šest mesecev je v mojih očeh treba delovati enako motivirano, enako odgovorno in disciplinirano. Pred nami je pomembna olimpijska sezona, naše moči bodo usmerjene v to, da zagotovimo trajne pogoje za delovanje in nadaljnji razvoj smučarske zveze," je dejal pred skupščino. Po koncu sezone bodo potekale nove volitve predsednika za nov štiriletni mandat od 2026 do 2030.

