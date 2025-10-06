Nekoč zelo obetavna avstrijska smučarska skakalka Vanessa Moharitsch, ki je na mladinskih svetovnih prvenstvih trikrat postala ekipna prvakinja, se po poškodbi ni več vrnila na želeno raven, zdaj pa sporočila, da končuje kariero.

Po Mariti Kramer in Jacqueline Seifriedsberger je zdaj konec skakalne kariere napovedala še njuna rezultatsko manj uspešna rojakinja Vanessa Moharitsch. Nekdanji up avstrijskih skokov je črto pod kariero potegnila pri komaj 22 letih.

Moharitsch je večkratna mladinska svetovna ekipna prvakinja, leta 2022 pa je na posamični tekmi zasedla četrto mesto, pred njo so bile le Nika Prevc, Taja Bodlaj in Alexandria Loutitt. V svetovnem pokalu je debitirala konec februarja 2022 in na najvišji ravni osvojila točko, so zapisali pri skijumping.pl. Več uspehov je dosegla na celinskem pokalu. Ob koncu leta 2022 si je na eni od tekem težje poškodovala koleno, se nato po daljšem okrevanju vrnila v tekmovalni ritem, a se nikoli več ni približala uspehom.

Zdaj je sporočila, da po 15 letih zapira skakalno poglavje. "Po petnajstih letih smučarskih skokov je čas, da zaprem poglavje. Petnajst let, polnih vzponov in padcev, treningov, tekmovanj, potovanj in nepozabnih trenutkov. Hvaležna sem za vse, kar mi je ta šport dal. Disciplino, strast, prijateljstva in nešteto spominov. Zdaj se začenja novo poglavje, a smučarski skoki bodo vedno del mene. Zahvaljujem se vsem, ki so me podpirali, motivirali in spremljali skozi vsa ta leta," je Moharitsch zapisala na družbenem omrežju.

