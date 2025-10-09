Selektor slovenske skakalne reprezentance Robert Hrgota s svojimi varovanci iz sezone v sezono dosega nove mejnike. Prihajajoča zima ima več vrhuncev, glavni je zagotovo februarja v Predazzu z olimpijskimi igrami. A kot poudarja sredi poletne sezone, je prvi cilj za njegove varovance predvsem boljši začetek zime kot lani. S trenutno formo je zadovoljen, preseneča pa ga predvsem trenutna pripravljenost Domna Prevca.

"Poletni poudarek je bil na tem, da smo obdržali kvote in nas ne bo skrbelo za zimo. Predvsem pa se borimo za četrto kvoto za olimpijske igre, odkar so nam zmanjšali število nastopajočih," je na začetku druženju z novinarji in pogovora o poletnih pripravah na olimpijsko zimo povedal selektor Hrgota.

"Predazzo smo zapustili s pozitivnimi občutki"

Sam kot ključno stvar v pripravah na sezono vidi tudi obisk olimpijskega Predazza v polni postavi. "Pomemben je bil preizkus nove olimpijske skakalnice. Čeprav smo imeli nekaj težav, so bili dosežki fantov kar v redu. Predazzo smo zapustili s pozitivnimi občutki. Zdaj imamo pred seboj še dve tekmi poletne sezone (Hinzenbach, Klingenthal, op. STA), ki sta precej bližje zimi kot ponavadi. Tako bosta že neka pokazatelja forme, ampak jaz bi rekel, da gredo priprave v pravo smer," je menil Hrgota.

"Pomemben je bil preizkus nove olimpijske skakalnice. Čeprav smo imeli nekaj težav, so bili dosežki fantov kar v redu." Foto: Guliverimage

"Malo smo morali prilagoditi program priprav, ker gremo po poletnem finalu v Klingentalu čez dobra dva tedna že na sneg. Do Nemčije želimo do konca opraviti bazične priprave. Pomembno je, da na finale pridemo samozavestno," je povedal selektor in dodal, da bodo skakalci do začetka sezone preostale priprave večinoma opravili doma.

"Sodobna skakalnica, podobna preostalim"

Kot glavne težave, zaznane na olimpijskih napravah, je izpostavil prehod čez mizo, višjo nadmorsko višino, kot so je skakalci sicer vajeni, in prehod v letno fazo skoka. "Te stvari moramo še malo 'naštudirati', vendar gre za sodobno skakalnico, podobno preostalim, tako da imam občutek, da če boš dobro skakal, boš dober tudi na tej skakalnici."

Manjša je bila sicer deležna popravkov takoj po neposrečeni olimpijski generalki, ko so se huje poškodovale tri tuje reprezentantke. "Pri manjši bodo spustili naklon, tako da nima smisla, da bi šli tja nazaj skakat. Na veliki pa bomo šli nekako na navdih, kot smo šli na svetovnem prvenstvu v Trondheimu. Skušali bomo v tekmovalnem ritmu priti na skakalnico in od tam graditi naprej."

"Kot vsako sezono lahko tudi tokrat izpostavim Anžeta, ki deluje zelo dobro in je tudi na zadnjih pripravah pokazal visoko raven skakanja." Foto: Aleš Fevžer

"Po moje imajo fantje ta čas kar visoko raven skakanja"

Kot pravi, njegovi varovanci že zdaj kažejo precej visoko raven skakanja. Dejal je, da kot ekipa delujejo zelo solidno in imajo željo, da obdržijo to raven do zime oziroma jo nadgradijo do naslednjih tekem.

"Po moje imajo fantje v tem času kar visoko raven skakanja. Kot vsako sezono lahko tudi tokrat izpostavim Anžeta (Lanišek, op. STA), ki deluje zelo dobro in je tudi na zadnjih pripravah pokazal visoko raven skakanja. Veseli me, kako se poleti drži tudi Domen (Prevc, op. STA), saj je ponavadi v tem obdobju neprepoznaven. Letos pa je bil na tekmah konkurenčen. Tako dobro je skakal, da se je uvrstil celo v postavo za superekipno tekmo," je v smehu svetovnega prvaka in rekorderja pohvalil glavni trener.

"To je za Domna zelo presenetljivo in želim si, da nadaljuje v tem ritmu." Foto: Bor Slana/STA

"To je za Domna zelo presenetljivo in želim si, da nadaljuje v tem ritmu. Tudi drugi imajo kar visoko raven, Lovro (Kos, op. STA) bi lahko poleti na eni tekmi celo zmagal, pa se mu zaradi doskoka ni izšlo. Žiga (Jančar, novinec v A-ekipi, op. STA) me je zelo pozitivno presenetil, osvojil je dodatno kvoto. Timi (Zajc, op. STA) se je zelo hitro navadil na nove smuči oziroma dobil zaupanje vanje. Pri njem smo vajeni, da je ob koncu poletja v dobri formi, zanj je pomembno, da to raven prenese v zimo."

"Na OI na najvišji mogoči ravni"

Vrhunci v sezoni so novoletna turneja, svetovno prvenstvo v poletih in finale v Planici, glavni pa je vsekakor olimpijski nastop. "To je super, komaj čakamo in za to treniramo. Želim si, da pridemo februarja na igre na najvišji možni ravni. Vemo pa, kaj to za nas pomeni," je poudaril Hrgota.

"Za zdaj moram reči, da je Mathias Hafele opravil zelo dobro delo. Želim si, da ne bo podlegel pritiskom kakšnih velikih ekip, ampak da gledamo širšo sliko in si bo ta šport povrnil ugled." Foto: Guliverimage

Upa, da bo Hafele dobro opravil delo

Upa, da bo po razkriti norveški manipulaciji z dresi, kontrola opreme – dresi so spremenjeni – delovala vzorno. "Želim si, da bo človeški faktor, kontrola, korekten. Za zdaj moram reči, da je Mathias Hafele (zadolžen za kontrolo, op. a.) opravil zelo dobro delo. Želim si, da ne bo podlegel pritiskom kakšnih velikih ekip, ampak da gledamo širšo sliko in si bo ta šport povrnil ugled," pravi glavni trener, na vprašanje, kako gleda na kazen Norvežanom, pa odgovarja: "Farsa, čudno. Že to, da so najprej lahko skakali, čeprav so vedeli, da imajo prepoved ... Nimam komentarja. Kot vem, bodo lahko nastopili na tekmah. Kar malo smešno ..."

Skakalce do konca sezone poletnega grand prixa čakata še dve postaji, Hinzenbach (18. in 19. oktober) in Klingenthal (25. in 26. oktober).