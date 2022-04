Ruski olimpijci so na slovesnosti v Kremlju prejeli odlikovanja, predsednik Vladimir Putin se jim je zahvalil za dosežke in v bran vzel mlado zvezdnico umetnostnega drsanja Kamilo Valijevo, ki je osumljena dopinga. Obisk je sprožili val neodobravanj, češ da so ruski športniki z njim podprli vojno v Ukrajini.

Ruski predsednik Vladimir Putin in še nekaj njegovih tesnih sodelavcev je danes sprejelo ruske olimpijske junake iz Pekinga. Slavnostnega druženja se je udeležilo več olimpijskih dobitnikov medalj, ki so februarja še lahko tekmovali na olimpijskih igrah, med njimi več umetnostnih drsalk in drsalcev, biatloncev in biatlonk, tekačic na smučeh …

Predsednik je stopil v bran Kamili Valijevi, ki je osumljena dopinga. Foto: Reuters

"Takšne popolnosti ni mogoče doseči na nepošten način"

Med temi je bila tudi komaj 16-letna umetnostna drsalka Kamila Valijeva, katere nastopi na olimpijskih igrah nosijo dopinški madež. Najstnica se je v vrtincu dopinškega škandala znašla po ekipnem naslovu olimpijskih prvakov, sprva je bil vprašljiv tudi njen nastop na posamični tekmi, na koncu je le lahko nastopila, a pritiska ni zdržala in je ostala brez tako želenega odličja.

Danes je mladenki v bran stopil sam predsednik Putin, ki ne verjame, da bi si Valijeva roke umazala z dopingom. "Takšne popolnosti ni mogoče doseči na nepošten način, s pomočjo dodatnih substanc in manipulacij. Dobro vemo, da takšne snovi za boljše rezultate v umetnostnem drsanju niso potrebne," je na sprejemu dejal 69-letni ruski voditelj.

Ob tem se je dotaknil tudi prepovedi nastopanja ruskih paraolimpijcev na letošnjih igrah. Po njegovem mnenju gre za kršenje temeljnih načel športa in najosnovnejših športnikovih pravic.

Veronika Stepanova v družbi predsednika Foto: Reuters

Čeprav so Številni tuji mediji olimpijski obisk Kremlja ostro kritizirali, saj da so ruski športniki s tem podprli vojno v Ukrajini, pa so se nekateri ruski olimpijci javno zahvalili Putinu.

"Zame je Rusija močna, ponosna in uspešna država. To ni vsem všeč. A želimo zmagati, kot smo na olimpijskih igrah. Hvala predsedniku, da je visoko dvignil zastavo naše države," je besede olimpijske prvakinje iz Pekinga v štafetnem teku na smučeh Veronike Stepanove povzel ruski Match TV.