Rusinja odgovarja Bachu, Američani želijo kolajne pred koncem OI

Thomas Bach je v petek na novinarski konferenci v Pekingu kritiziral Tutberidzejevo in ostale člane ruske ekipe.

Ruska drsalna trenerka Eteri Tutberidze se je s presenečenjem in nejevero odzvala na hudo kritiko s strani predsednika Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomasa Bacha glede njenega obnašanja in odnosa do komaj 15-letne drsalke Kamile Valijeve, potem ko je ta zaradi vpletenosti v dopinško afero neuspešno nastopila v prostem programu.

Bach je v petek na novinarski konferenci v Pekingu kritiziral Tutberidzejevo in ostale člane ruske ekipe, kako so se odzvali na nastop Valijeve, ki je kljub pozitivnemu dopinškemu testu pred časom lahko nastopila na olimpijski tekmi, a jo je po dveh padcih končala na četrtem mestu.

Prvi mož olimpijskega gibanja je dejal, da ga je "zmotila izredna hladnost", ki je je bila mlada drsalka deležna neposredno po nastopu, ob tem pa pristavil, da mu to ni dalo "veliko zaupanja v Kamilino spremljevalno ekipo".

Presenečena nad izjavo Bacha

Nekateri ruski športni uradniki so takoj zavrnili kritike, Tutberidzejeva pa se je zdaj tudi sama oglasila na družbenih omrežjih. "Še vedno sem presenečena nad oceno našega dela s strani cenjenega gospoda Bacha," je zapisala na Instagramu.

Ob tem je podprla odprto pismo ruskega trenerskega kolega Aleksandra Šulina, v katerem je ta Bachu izrazil začudenje nad njegovimi izjavami. Kot je v pismu poudaril Šulin, je Tutberidzejeva od leta 2014 ustvarila že štiri dobitnike zlatih medalj, zato "verjetno sama najbolje ve, kako in kaj mora povedati svojim varovancem po njihovih nastopih."

Prvi mož Moka je sicer tudi napovedal, da bo vprašanje nastopov mladoletnih športnikov na dnevnem redu izvršnega odbora Moka, vodstvo Mednarodne drsalne zveze (ISU) pa bo še letos odločalo o predlogu za zvišanje minimalne starosti tekmovalcev na članskih mednarodnih tekmovanjih na 17 let.

Američani pozivajo CAS

Reprezentanca ZDA v umetnostnem drsanju je Mednarodno arbitražno sodišče za šport (Cas) pozvala, naj odloči, da lahko prejmejo svoje srebrne medalje z ekipne tekme še pred koncem olimpijskih iger v Pekingu. Mednarodni olimpijski komite (Mok) želi počakati do razjasnitve dopinškega primera Rusinje Kamile Valijeve, kar pa lahko traja.

Ameriški umetnostni drsalci so 7. februarja v Pekingu osvojili drugo mesto na ekipni tekmi. Zmagali so Rusi, ki nastopajo pod zastavo Ruskega olimpijskega komiteja, tretji so bili Japonci. Toda medalj še niso prejeli, ker nad 15-letno Valijevo visi senca dvoma glede dopinga, potem ko je bila decembra lani na državnem prvenstvu v umetnostnem drsanju v Sankt Peterburgu pozitivna na prepovedano substanco.

Mok se je zato odločil, da medalj ne bodo podelili, dokler primer ne bo razrešen. To pa lahko traja tedne ali celo mesece.

Generalni direktor Casa Matthieu Reeb je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal, da je obravnava primera načrtovana za danes zvečer v Pekingu. ZDA so se pritožile na odločitev Moka in zahtevale, da najvišje športno sodišče Cas odloči pred koncem iger, ki se končajo v nedeljo. Nathan Chen je eden od tistih, ki so ZDA priborili srebrno odličje. Foto: Guliverimage

Srebrno medaljo so svoji državi priborili Evan Bates, Karen Chen, Nathan Chen, Madison Chock, Zachary Donohue, Brandon Frazier, Madison Hubbell, Alexa Knierim in Vincent Zhou. Četrto mesto je zasedla ekipa Kanade.

Valijeva je bila pozitivna na prepovedano zdravilo za srce na ruskem državnem prvenstvu 25. decembra lani, toda rezultati so bili objavljeni šele 8. februarja letos, dan potem, ko je svoji ekipi pomagala do zlate medalje. Cas ji je dovolil nastopiti na posamični ženski preizkušnji, kjer pa je klonila pod pritiski, večkrat padla in zasedla četrto mesto.