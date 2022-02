Četrtkov prosti program najboljših umetnostnih drsalk na svetu je zaradi obilice pretresljivih prizorov pustil grenak priokus med ljubitelji tega športa. Ne samo da so bili priča popolnemu polomu in zlomu prve favoritinje Kamile Valijeve, ki je klonila pod enormno težo pritiska in pričakovanj, tudi prejemnica srebrne olimpijske medalje, ruska drsalka Aleksandra Trusova, ki so ji zaradi njene sposobnosti izvajanja težkih skokov nadeli vzdevek Ruska raketa, je s svojim vedenjem šokirala javnost.

Potem ko je postalo jasno, da bo 17-letna ruska drsalka Aleksandra Trusova, četrta po kratkem programu, kljub petim štirikratnim skokom v prostem programu, česar ni izvedla še nobena drsalka v zgodovini, in novem olimpijskem rekordu po številu točk (177,13), ostala brez zlate olimpijske medalje, je ta zelo jasno dala vedeti, da je z razpletom vse prej kot zadovoljna.

Kamere so jo ujele, medtem ko je hlipala in se razburjala, da imajo vsi (zlato) medaljo, samo ona ne. Tudi nova olimpijska prvakinja, prav tako 17-letna Anna Ščerbakova, aktualna svetovna prvakinja, ni kazala nobenega veselja ob največjem športnem zmagoslavju svoje kariere. Povsem brez energije in trohice veselja je čakala na podelitev, potem ko je bilo jasno, da Trusova noče na oder.

Prispevek o Aleksandri Trusovi, kjer jasno pove, da želi vedno zmagovati. Vse, kar ni zmaga, ni pomembno, pravi:

"Nikoli več ne bom ..."

Kot poroča USA Today, ki se opira na prevod njihove videoproducentke Anastasiie Riddle, je Trusova izjavila, da vse skupaj sovraži in da ne bo nikoli več …

Tukaj naj bi se mlada Rusinja ustavila in ni dokončala stavka v stilu, da nikoli več ne bo drsala, kot so poročali nekateri tuji mediji.

Ko so jo na novinarski konferenci po tekmi vprašali, ali njene besede nakazujejo, da končuje drsanje, je odvrnila le: "Bomo videli." Poudarila je še, da nikakor ni zadovoljna z rezultatom in da ob razpletu ne čuti niti kančka sreče.

Torkov kratki program je po padcu pri izvedbi enega od skokov končala na četrtem mestu. Foto: Guliverimage

Po izvedbi četrtkovega prostega programa je bila precej bolj zadovoljna, a ne za dolgo. Foto: Guliverimage

Že tri leta brez pomembnejše zmage

"Zadnja tri leta nisem zmagala na nobeni tekmi," je povedala novinarjem, "nisem zmagala niti na enem pomembnem tekmovanju. Mislila sem, da bom cilj dosegla s tem, da bom v svoj program dodala štirikratne skoke. Mislila sem si, če to storim, potem bom zmagala. Ampak to se ni zgodilo. Tako pač je," je dejala dolgolasa mladenka, ki je zatrdila, da do nobene od tekmic ne čuti nobene nastrojenosti, ampak za njeno slabo voljo in jokom stojijo drugačni razlogi.

Olimpijska prvakinja Ana Ščerbakova si je na zmagovalnem odru nadela zmagovalni nasmešek, medtem ko se Trusova ni želela pretvarjati. Foto: Guliverimage

"Že tri tedne sem tukaj sama, brez mame in brez mojih psov"

"Jokala sem zato, ker se mi je pač zahotelo. Tukaj sem že tri tedne, sama, brez moje mame in brez mojih psov (ima kar tri, op. p.), zato sem jokala," je dejala.

Še enkrat je poudarila. "Naredila sem vse, kar sem lahko, tako v kratkem kot prostem programu. Zadovoljna sem z obema in s svojo predstavo. Storila sem vse, kar sem lahko," je zatrdila mlada športnica, ki ima kljub rosnim 17 letom za seboj že izjemno kariero.

Že pri 16 letih je dobila svojo biografijo. V zgodovino se je vpisala kot prva umetnostna drsalka, ki je uspešno izvedla štirikratni lutz, štirikratni flip in štirikratni toe loop. Saša, kot jo kličejo, je lastnica serije svetovnih rekordov, njeno ime pa je vključeno v Guinnessovo knjigo rekordov. Že pri 16 letih je imela svojo biografijo. 240 strani obsežna knjiga z naslovom Dekle, ki kljubuje gravitaciji, je pripravila Elena Zotova.

Na vprašanje o primeru njene rojakinje Kamile Valijeve, ki zdaj zahteva odprtje vzorca B, s katerim bo skušala dokazati svojo nedolžnost, ni želela odgovoriti, češ naj se novinarji z vprašanji na to temo obrnejo kar na Valijevo.

Vse tri ruske drsalke, ki so nastopile na teh olimpijskih igrah, trenirajo pod okriljem nepopustljive ruske trenerke Eteri Tutberidze. Znano je, da imajo njene varovanke zelo kratek "rok trajanja". Večina jih kariero konča pred 18 letom.

Že pri zelo rosnih letih začnejo izvajati zahtevne skoke, ki jih telo po puberteti skorajda ne zmore več, poleg tega zahteva tudi strogo dieto in neobičajno trdo delo.

Njena nekdanja varovanka, dvakratna svetovna prvakinja in olimpijska podprvakinja iz Pjongčanga Evgenija Medvedjeva, je v enem od intervjujev dejala, da preostale drsalke na teden približno enkrat odpeljejo celoten prosti program, medtem ko drsalke pod okriljem Tutberidzeve to storijo štirikrat.

