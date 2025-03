Alysa Liu Foto: Reuters Alysa Liu je leta 2022 s 16 leti presenetljivo sporočila, da končuje športno pot. Lani pa se je vrnila na drsalke in po letu trdega treninga za ZDA osvojila prvo zlato odličje po letu 2006 in uspehu Kimmie Meissner. Ob Američanki sta se na zmagovalni oder uvrstili še prvakinja zadnjih treh let Japonka Kaori Sakamoto in njena rojakinja Mone Chiba.

Slovenska umetnostna drsalka Julija Lovrenčič je ob debiju na svetovnih prvenstvih v kratkem programu zasedla 32. mesto med 33 tekmovalkami in ostala brez finalnega večera. Blejka si je pot na SP zagotovila z odličnim nastopom na mednarodnem tekmovanju pokal Dragon februarja v Ljubljani. Konec januarja je 18-letnica v Tallinnu nastopila tudi na evropskem prvenstvu, kjer se je uvrstila v prosti program in končala na 22. mestu.

Že v petek sta zlato med športnimi pari osvojila Japonca Riku Miura in Ryuichi Kihara. V dvorani TD Garden v Bostonu sta sobota in nedelja rezervirani za prosta programa za moške in plesne pare.