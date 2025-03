Julija Lovrenčič na SP brez prostega programa

V TD Gardnu v Bostonu se je danes začelo SP v umetnostnem drsanju. Že prvi dan so bile na vrsti ženske v posamični konkurenci v kratkem programu, zatem sledi še kratki program parov.

Edina slovenska predstavnica na prvenstvu je 18-letna blejska drsalka, ki nastopa na svojem prvem članskem SP. Lovrenčič si je nastop zagotovila z odličnim nastopom na mednarodnem tekmovanju pokal Dragon februarja v Ljubljani. Konec januarja je v Tallinnu nastopila na evropskem prvenstvu, kjer se je uvrstila v prosti program in končala na 22. mestu.

V ženski posamični konkurenci, kjer je bilo na startni listi 33 tekmovalk, je tokrat z oceno 40,95 zasedla predzadnje, 32. mesto, kar ni bilo dovolj za prosti program, kamor se je uvrstilo 24 najboljših. Na vrhu kratkega programa je končala Američanka Alysa Liu z oceno 74,58.

V petek sledi še kratki program pri moških in prost program pri parih, medtem ko sta sobota in nedelja rezervirani za prosta programa pri obeh posamičnih konkurencah in za ples parov.

