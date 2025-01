Julija Lovrenčič izpolnila cilj s prebojem v prosti program

Slovenska umetnostna drsalka Julija Lovrenčič je že uvodni dan evropskega prvenstva v Tallinnu izpolnila svoj osnovni cilj. Mlada Slovenka je v kratkem programu dobila oceno 49,40 in je že jasno, da bo lahko tekmovala v petkovem prostem programu. V četrtek nastop v kratkem programu čaka še drugega slovenskega predstavnika Davida Sedeja.

Osemnajstletna Lovrenčič, ki je rojena v Madridu, je v kratkem programu lovila preboj med 24 najboljših, ki bodo lahko nastopile v prostem programu. Prehiteti je morala sedem tekmovalk, kar ji je hitro uspelo.

Končna uvrstitev slovenske tekmovalke v kratkem programu bo znana zvečer, ko bo uvodni nastop opravilo vseh 31 udeleženk.

Sedeja pa nastop v kratkem programu čaka v četrtek popoldne, tudi on si želi priti med 24 najboljših in v sobotni prosti program. Pred kratkim je nastopil na univerzijadi v Torinu in tam končal na 18. mestu, na EP pa je bil najvišje doslej na 29. mestu v finskem mestu Espoo pred dvema letoma.

Na lanskem EP v Kaunasu se tako Lovrenčič kot tudi Sedej nista prebila do prostega programa, potem ko sta po kratkem programu končala na 30. oziroma 32. mestu.