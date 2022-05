Žan Kranjec pravi, da je na kondicijskih treningih pripravljen stisniti zobe, če je potrebno. Osredotočen je že na naslednjo zimo, ko želi znova višje v svetovnem pokalu. Ta bi lahko v naslednjih zimah doživel velike spremembe. Kranjec jim ni naklonjen, za večjo priljubljenost bi lahko zamisli črpali iz formule 1 in serije Drive to Survive, pravi.

Počitnice so bile za alpske smučarje kratke. Srebrni olimpijec Žan Kranjec je bil na snegu do 11. aprila. Deset dni so trenirali in preizkušali opremo v Banskem v Bolgariji. Za naslednjo zimo sprememb pri našem najboljšem veleslalomistu ne bo pri opremi ali trenerjih. "Dobro se poznamo. Napredujemo iz leta v leto, kar zadeva odnos in način treninga. Nismo nasičeni. Vsi imamo veliko motivacijo za dobre rezultate. Ne bi bilo smisla, da bi delal velike spremembe." Nato so sledili trije tedni za družino in prijatelje. Na dopust v tople kraje ni odpotoval.

Alpski smučarji že trenirajo za naslednjo zimo. Čas je za naporno kondicijo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Povsem prost je bil Kranjec do drugega maja, ko je začel kondicijske treninge. Tako je videti njegovo poletje: "Od ponedeljka do petka delam kondicijske treninge. Za konec tedna grem malo na morje. En teden pa si bom še vzel prosto, da se sprostim in napolnim z energijo." Fitnes, stadion, narava so kraji za naporne fizične vaje. Pravijo, da je to najmanj prijeten del službe alpskega smučarja. "Nimam težav s tem. To je del smučanja. Navadiš se. Pride sicer kakšen trening, ko moraš malo stisniti zobe." Kaj pa športne aktivnosti za dušo, še vprašamo. "Za dušo pa tenis ali gokart s prijatelji."

Osredotočenost, da dobi nazaj stalnost v svetovnem pokalu

V svetovnem pokalu je preteklo zimo zaostal za željami, je pa osvojil srebrno olimpijsko kolajno. Foto: Grega Valančič/Sportida

Peking s srebrno kolajno je bil Žanov vrhunec pretekle zime. V svetovnem pokalu ni bil tako uspešen kot preteklih nekaj sezon. Veleslalomski seštevek je končal na 11. mestu. In to je zdaj glavna motivacija. "Da spet dobim nazaj konstantnost, ki je zadnji dve sezoni nisem imel. Prej sem bil tri sezone zelo konstanten. Želim biti čim boljši v seštevku veleslaloma." Nato seveda v naslednji zimi sledi še svetovno prvenstvo, ki ga bosta gostila Meribel in Courchevel v Franciji. "Upam, da se bom spet lahko bojeval za kolajno."

Zadnjih pet veleslalomskih sezon Žana Kranjca:



2022 - 180 točk (11. mesto)

2021 - 250 točk (7. mesto)

2020 - 364 točk (4. mesto)

2019 - 344 točk (4. mesto)

2018 - 272 točk (6. mesto)

"Formula 1 je veliko pridobila z Drive to Survive"

Zaradi serije Drive to Survive zdaj tudi Žan več spremlja formulo 1. Foto: Reuters Novi predsednik FIS Johan Eliasch je v zadnjih mesecih pogosto govoril, da v krovni organizaciji razmišljajo o spremembah tekmovalnega sistema. Da bi smučanje dobilo nove gledalce. Med idejami je tudi veleslalom z eno samo vožnjo. Pa smo o tem povprašali Kranjca. "To so za zdaj ideje. Mislim, da se to sezono še ne bo spreminjalo. Kolikor se je izkazalo v zadnjih letih s paralelnimi tekmami, se ni nič pridobilo. Najbolj gledane so še vedno klasične tekme. Zato se mi spremembe ne zdijo smiselne. Lahko naredijo kakšno tekmo malo za šov. Če bi spreminjali klasične tekme, pa ne bi pridobili ne tekmovalci ne gledalci."

Za večjo popularnost bi lahko poskrbeli na drugačen način, pravi Kranjec. "Formula 1 je veliko pridobila z dokumentarno serijo Drive to Survive. Od takrat tudi mene formula 1 veliko bolj zanima. Saj ne pravim, da mora Fis narediti isto, ampak iz tega lahko črpajo kakšno idejo. Ne da spreminjajo sistem. Klasične tekme so še vedno najbolj zanimive." Pa bi bil Žan pripravljen spustiti filmsko oziroma novinarsko ekipo na trening in tekmo, ga izzovemo. "To težko zdaj rečem. Bi se morali dogovoriti, koliko bi bili zraven. Za javnost je pa zakulisje zagotovo zanimivo."

"Lahko bi naredili več za promocijo kranjskogorske tekme"

Pokala Vitranc ne damo, je odločen Kranjec. Foto: Grega Valančič/Sportida

Spremembe bi se lahko zgodile tudi na koledarju tekem. Ena od tistih, ki je ogrožena, je Maribor oziroma Zlata lisica. S snegom imajo na Pohorju zadnja leta pač veliko težav. Če dekleta torej lahko izgubijo tekmo v Sloveniji, fantje pokala Vitranca zagotovo ne dajo. "Ne damo, kar je prav. V Kranjski Gori so dobri pogoji za tekme. Ne vidim smisla, da bi tu kaj menjavali. Lahko pa bi naredili več za promocijo kranjskogorske tekme. Zdi se mi, da se to še premalo izkorišča," še razmišlja Kranjec.