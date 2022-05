Najboljša Slovenka verjame v preverjeni recept

Čeprav so alpski smučarji šele dobro predelali sezono, ki je za njimi, pa so v slovenskem taboru že povsem osredotočeni na začetek novega poglavja. Tega še posebej motivirana pričakuje Ana Bucik, za katero je odlična sezona. "Vem, da bi z dobrimi vožnjami lahko stala tudi na stopničkah, in upam, da mi bo to v naslednji zimi tudi končno uspelo pokazati morda na več tekmah, ne samo na eni," pravi 28-letna slovenska smučarka.

Z velikim nasmehom in polna motivacije priprave in novo sezono čaka slovenska alpska smučarka Ana Bucik, ki ima za sabo najuspešnejšo sezono v svoji karieri. 28-letna Primorka je zimo sklenila kot šesta najboljša slalomistka na svetu. Na zaključku sezone v Meribelu je ob zmagi Andreje Slokar za las ostala brez stopničk, ob tem pa je v svetovnem pokalu nanizala še štiri uvrstitve med najboljšo deseterico. S konstantnimi predstavami se je povsem približala svetovnemu slalomskemu vrhu.

Ana Bucik je sezono končala kot šesta slalomistka sveta. Na njene druge olimpijske igre jo spominja tudi ogrlica z olimpijskimi krogi. Foto: Sportal

"Z opravljeno sezono sem zelo zadovoljna. Uspela mi je lepa, konstantna zima, in ko pogledam nazaj, je res malo tistih trenutkov, ko si rečem, da bi morali biti še boljši. Res sem zadovoljna, mogoče pa sem še najmanj nad olimpijskimi igrami, a to je na žalost res samo ena tekma, na kateri se nekdo znajde boljše, spet drugi slabše. Verjamem, da sem zmožna še boljših voženj in napredka, zato sem prepričana, da sem zmožna to v naslednji sezoni tudi pokazati," je o pretekli zimi povedala Bucikova, ki jo na Peking, kjer je bila v slalomu enajsta, ves čas spominja tudi ogrlica okoli vratu z motivom olimpijskih iger.

"Ogrlico bi morala za darilo dobiti že pred olimpijskimi igrami, a sem jo na koncu dobila po vrnitvi iz Pekinga, tako da je bila nagrada za doseženo v tej sezoni," v smehu pripoveduje 28-letna smučarka, ki se veseli naslednjih izzivov.

Dvignjena pest ob prihodu v cilj je bila v pretekli sezoni stalnica voženj Ane Bucik. Predvsem v finalih. Foto: Reuters

Nekaj oddiha je že imela. "Nekoliko sem se že spočila in si nabrala novih moči. Bo pa še prišla priložnost tudi za to. Res sem motivirana, saj je za mano dobra sezona, a hkrati sem bila tudi malce utrujena. Motivacije je še ogromno in vidim, kjer imam še ogromno prostora za napredek," razlaga Novogoričanka.

Skupaj z ekipo je takoj po koncu sezone opravila nekaj priprav v Banskem. "Čas v Banskem smo izkoristili, kolikor se je dalo, vreme nam sicer ni šlo 100-odstotno na roko, a vseeno je to konec sezone. Zato izkoristiš, kar se da, ni pa zaradi tega konec sveta," pravi Bucikova, ki je vesela pred začetkom novega poglavja v njenem smučarskem popotovanju.

Brez bistvenih sprememb

Pri izbiri opreme bo ostala zvesta Solomonu. "Glede nadaljnjega sodelovanja nisem imela nobenih pomislekov. Nekaj manjših sprememb se seveda zgodi znotraj firme, a to je za nas vse dobrodošlo. Drugih bistvenih sprememb pa ne bo, dobro bomo sodelovali še naprej. Opravila sem že nekaj testiranja, nekaj ga še bom, a mislim, da gre naša pot v pravo smer," pravi.

Veseli se nadaljnjega sodelovanja s Tino Robnik. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ob tem bo tudi priprave na novo sezono opravila v že poznani ekipi. Skupaj s Tino Robnik bosta še naprej smučali pod vodstvom Sergeja Poljšaka. "Z ekipo smo zadovoljni, vesela sem, da vse ostaja enako. S Tino (Robnik, op. p.) že ves čas dobro sodelujeva, tako da sem vesela, da ostajava skupaj. Tudi celoten štab nam stoji ob strani in ravno to je ključno za doseganje uspehov in dobrih rezultatov," razlaga Bucikova.

Verjame, da lahko poseže tudi po stopničkah

Kljub temu da je do začetka nove zime še nekaj mesecev, pa se Bucikova zaveda, da čas nezadržno teče, s tem pa bo tu hitro tudi nova sezona. "Po takšni sezoni, ki je za mano, se je res lepo začeti pripravljati že na novo. Cilji so že zdaj zagotovo visoki in tudi to mi daje dodatno motivacijo in energijo. Bomo videli, kaj bo prinesla naslednja zima," pravi.

"Z nivojem smučanja sem bila res zadovoljna, tudi to, da sem bila med sedmimi najboljšimi slalomistkami sezone, je lepo priznanje. Vse to bom skušala v prihodnje še zadržati oziroma celo nadgraditi. Vem pa, da bi z dobrimi vožnjami lahko stala tudi na stopničkah, in upam, da mi bo v naslednji zimi tudi končno uspelo pokazati, morda celo na več tekmah, ne samo na eni," je še sklenila Bucikova.

