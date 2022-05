Nekdanji trener Tine Maze že preteklost, zdaj je čas še za enega povratnika

Reprezentanca slovenskih alpskih smučarjev ne počiva. Po koncu pretekle sezone so smučarji in strokovno vodstvo že zagrizli v delo, da bodo kar najbolje izkoristili čas, ki ga imajo na voljo pred začetkom naslednjega tekmovalnega obdobja. Kljub temu pa je v slovenski reprezentanci še nekaj neznank, z največjimi se srečuje Ilka Štuhec, ki bo najverjetneje v kratkem razkrila, kdo bo prevzel trenersko krmilo v njeni ekipi.

Denis Šteharnik naj bi prevzel trenersko mesto Mete Hrovat. Foto: Sportida

26. maja pa bodo potrjeni tudi preostali trenerji v slovenskih ekipah. Za spremembo se je odločila Meta Hrovat, ki bo po odhodu Livia Magonija, ki je nekoč skrbel za Tino Maze, trenersko paličico predala v roke povratnika Denisa Šteharnika. Hrovatova, ki se trenutno spopada z okužbo s koronavirusom, v prejšnji sezoni ni potešila svojih rezultatskih ciljev, zato se je odločila, da je čas za spremembo. Šteharnik naj bi v novi sezoni še naprej sodeloval tudi z Nejo Dvornik, ki bo po vseh nesoglasjih zdaj, kot kaže, vendarle več sodelovala s Smučarsko zvezo Slovenije. Šteharnik je sicer nekdanji glavni mož ženske reprezentance, pozneje je eno sezono vodil še moško ekipo evropskega pokala.

"Vse, kar lahko povem, je, da smo pripravili predloge, ki pa jih mora še potrditi zbor panoge. Veste že, da Magoni pri dekletih ne bo več trener v reprezentanci, naš predlog je, da ga zamenja Šteharnik. Naš načrt je, da imamo vse najboljše tekmovalke skupaj," je o morebitnih spremembah povedal vodja reprezentanc na SZS Janez Slivnik.

"Vse, kar lahko povem, je, da smo pripravili predloge, ki pa jih mora potrditi še zbor panoge," je povedal Slivnik. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Drugih večjih sprememb na trenerskih mestih pri SZS ni na obzorju. Sergej Poljšak bo tako ostal odgovorni trener ženske reprezentance, pod njegovo neposredno pristojnostjo bosta tudi v naslednjem tekmovalnem obdobju delali Ana Bucik in Tina Robnik. Boštjan Božič bo kot trener še naprej odgovoren za Andrejo Slokar, ki je v pretekli zimi navdušila z dvema zmagama v svetovnem pokalu, trenutno pa se 24-letna Ajdovka mudi na počitnicah.

Kot smo že poročali, bo za moško ekipo za svetovni pokal za smuk in superveleslalom še naprej skrbel Grega Koštomaj. V njej bodo trije tekmovalci, Martin Čater, Miha Hrobat in Nejc Naraločnik. Klemna Kosija trenutno niso predlagali v ekipo, ker nima izpolnjenega kriterija 1, je dejal Slivnik. Status poškodovanca ima Boštjan Kline, ki se je poškodoval po koncu sezone na pripravah Na Žlebeh ter ga čaka okrevanje po operaciji.

Sergej Poljšak bo še naprej bdel na delom Ane Bucik in Tine Robnik. Foto: Grega Valančič/Sportida

Odgovorni trener za svetovni pokal za moške še naprej ostaja Klemen Bergant, ki bo bdel nad delom Žana Kranjca, v ekipi pa bosta tudi Tijan Marovt in povratnik Štefan Hadalin. Kot je potrdil Slivnik, se išče rešitev, po kateri bi Hadalin imel bolj individualen pristop ter imel trenerja, ki bi bil odgovoren zgolj zanj.

Pomočnik Berganta Rok Šalej bo po predlogu prevzel ekipo za evropski pokal, v kateri sta Anže Gartner in Rok Ažnoh. "Ideja je, da bi v ekipah za evropski pokal več delali z ekipami za svetovni pokal, s čimer bi dobili večjo konkurenco in še boljše treninge in primerjave," je dejal Slivnik. Pogoje za žensko ekipo za evropski pokal izpolnjujeta Nika Tomšič in Anja Oplotnik.

