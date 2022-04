Ena vožnja v veleslalomu, nočni smuki, ukinitev dveh disciplin

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novi predsednik Mednarodne smučarske zveze (Fis) Johan Eliasch ima za prihodnost alpskega smučanja velike načrte. Želi si novih gledalcev, novih tržišč, krajših in še bolj atraktivnih tekem. Kot je poročala švicarska televizija SRF, bi se lahko prve spremembe zgodile že v naslednjih dveh zimah. In kakšne so ideje švedsko-britanskega milijarderja?

V veleslalomu naj bi vozili samo eno vožnjo, v slalomu pa morda več kot dve. Superkombinacije skoraj zagotovo ne bomo več videli, razmišlja pa tudi o ukinitvi superveleslaloma. Želi si več nočnih tekem, tudi v smuku, in takrat bi bili smuki krajši.

Namesto Zlate lisice olimpijski Jančing? Povsem mogoče. Foto: Reuters Koledar za naslednjo sezono svetovnega pokala bodo objavili čez nekaj dni. Za zdaj je jasno samo, da začetek sezone ostaja söldenski veleslalom. Nato pa bo sledila velika novost: smuk pod Matterhornom, ki bo speljan tako po švicarskem kot italijanskem ozemlju. Štart pa na skoraj 4.000 metri nadmorske višine! Med tekmami, ki jih na koledarju najverjetneje ne bo več, je tudi Maribor oziroma Zlata lisica.

Nova tržišča 60-letni Eliash išče predvsem v Aziji. Velika verjetnost je, da bodo svetovni pokal vozili tudi na progah, kjer so bile letos olimpijske igre, torej v Jančingu na Kitajskem. Nacionalne zveze sicer nad več tekmami v Aziji niso najbolj navdušene.

Med idejami Eliascha je tudi ena sama veleslalomska vožnja. Foto: Grega Valančič/Sportida

Direktor alpskega smučanja na švicarski zvezi Walter Rausser je napovedane spremembe primerjal kar z operacijo na odrtem srcu.