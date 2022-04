Najstarejši smukač bo tekmoval tudi pri 42 letih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nedavno končani sezoni je Johan Clarey presenetil s srebrno kolajno v smuku na olimpijskih igrah v Pekingu. Premagal je bronastega Avstrijca Matthiasa Mayerja in zaostal samo za Švicarjem Beatom Feuzem. Kolajno ima tudi s svetovnega prvenstva v Areju na Švedskem leta 2019, ko je bil v superveleslalomu drugi. In prav svetovno prvenstvo 2023, ki bo v Franciji (Courchevel in Meribel), je razlog, da bo še naprej tekmoval.

Ko bo prihodnje leto tekmoval na domačem svetovnem prvenstvu, bo imel že 42 let. Foto: Guliver Image "Odločil sem se, da bom oddelal še eno sezono. Res si želim nastopiti na svetovnem prvenstvu v Franciji," je 41-letnik iz Annecyja potrdil v pogovoru za francoski Figaro. "To je dober izziv in najlepši način, da končam kariero na domačem svetovnem prvenstvu."

V svetovnem pokalu nastopa že od leta 2004. A leta zanj niso ovira. Pretekla zima je bila pravzaprav njegova najuspešnejša. V smuku je zbral 301 točko, največ do zdaj. Najboljši je bil na smuku v Kitzbühelu – drugi. Je najstarejši smučar na zmagovalnem odru na prestižnem Streifu. Na prvo zmago pa še čaka. Skupaj je devetkrat stal na stopničkah, od tega petkrat v zadnjih treh sezonah. "To je bila fantastična sezona, ki bo krona moje kariere. Nisem sicer postal olimpijski prvak, a ta srebrna kolajna je zame izjemna."