Ruski predsednik Vladimir Putin je v torek sprejel in odlikoval ruske olimpijce in olimpijke iz Pekinga, ki so se z olimpijskih iger vrnili s kolajno. Obisk športnikov še vedno dviguje prah, saj jim mnogi očitajo podporo vojni v Ukrajini. Plaz kritik je s svojimi izjavami dodatno sprožila smučarska tekačica Veronika Stepanova, ki svojih besed ne obžaluje, prav tako je ni strah negativnih posledic na njeno mednarodno kariero.

Ruski predsednik Vladimir Putin in še nekaj njegovih tesnih sodelavcev je v torek sprejelo ruske olimpijske junake iz Pekinga. Slavnostnega druženja se je udeležilo več olimpijskih dobitnikov kolajn, ki so februarja še lahko tekmovali na olimpijskih igrah, med njimi več umetnostnih drsalk in drsalcev, biatloncev in biatlonk, tekačic na smučeh, smučarskih skakalcev …

Že njihov obisk predsednika v času ruske invazije na Ukrajino je sprožil mnoge kritike. Te je s svojo izjavo še podžgala zlata tekačica na smučeh iz Pekinga Veronika Stepanova.

"Želimo zmagati, kot smo na olimpijskih igrah"

"Zame je Rusija močna, ponosna in uspešna država. To ni vsem všeč. A želimo zmagati, kot smo na olimpijskih igrah. Hvala predsedniku, da je visoko dvignil zastavo naše države," je besede olimpijske prvakinje iz Pekinga v štafetnem teku povzel ruski Match TV.

Aleksandr Dolgopolov je zgrožen nad rusko športno podporo političnemu vrhu. Foto: Guliverimage

Dolgopolov zgrožen nad podporo

"Rekli so, da ruski šport nima nič opraviti s politiko, da so športniki nedolžni. Da, zagotovo," se je na njene besede, da želijo zmagati, kot so na olimpijskih igrah, odzval nekdanji ukrajinski teniški igralec Aleksandr Dolgopolov.

V pogovoru za norveški nrk.no je dodal, da je zgrožen nad njihovim obnašanjem: "Zgrožen sem nad vso podporo, ki jo izkazujejo, in v celoti podpiram sankcije. Svoj šport uporabljajo za propagando. Za mnoge ljudi šport nima povezave s politiko, a v Rusiji in Belorusiji ni tako. In glede na to, kar lahko vidimo v Rusiji, je neumno, da nam govorijo, da njihov šport nima nič opraviti s politiko. Mislim, da so tudi oni soodgovorni za to, kar se dogaja v Ukrajini."

"To, kar sem povedala na podelitvi v Kremlju, so moji občutki, moje misli. Ne vidim razloga, da bi jih skrivala, vesela sem, da sem dobila posebni priložnost, na kateri sem jih lahko izrazila," na kritike pravi Stepanova. Foto: Reuters

"Ponosna sem na priznanje, povedala sem le svoje misli, občutke"

Stepanova se je po kritikah oglasila na družbenem omrežju Instagram in povedala, da svojih besed ne obžaluje. "Ponosna sem na prejeto priznanje, Red prijateljstva, in na to, da mi ga je izročil predsednik naše velike države. To, kar sem povedala na podelitvi v Kremlju, so moji občutki, moje misli. Ne vidim razloga, da bi jih skrivala, vesela sem, da sem dobila posebni priložnost, na kateri sem jih lahko izrazila. Negativne posledice za mojo mednarodno kariero? Ne bojim se jih! Vsem, ki so z mano, lahko stisnem roko. Skupaj smo, imamo prav in zmagali bomo! Vsem, ki se ne strinjate z mano, pa, spoštujem vaše mnenje. Prepričana sem, da boste tudi vi spoštovali mojega."