Norveška veselica v Bischofshofnu, Slovenci brez presežka

Zmagovalec posamične tekme v smučarskih skokih v Bischofshofnu je Norvežan Marius Lindvik. Na odru za zmagovalce sta mu družbo delala rojak Halvor Egner Granerud in Avstrijec Jan Hoerl. Do točk štirje Slovenci, najvišje na 13. mestu Anže Lanišek. Lovro Kos ga je v prvi seriji polomil in ostal brez finala.

Moška skakalna karavana je po koncu jubilejne 70. novoletne turneje ostala v Bischofshofnu, ki bo v nekaj dneh gostil kar štiri tekme (eno so tja prestavili iz Innsbrucka), in že opravila s sobotno individualno tekmo.

Največ razlogov za zadovoljstvo imajo v norveškem taboru, ki slavi dvojno zmago. Na najvišjo stopnico zmagovalnega odra je skočil Marius Lindvik. Do četrte posamične zmage svetovnega pokala je prišel po zaslugi odličnega finalnega skoka (139 metrov) in z daljavo dneva s četrtega mesta napredoval na vrh. Še najbolj se mu je približal tretji po prvi seriji Halvor Egner Granerud, zaostal je štiri točke. Najboljšo trojico je zaokrožil Avstrijec Jan Hoerl, tudi on je napadel "iz ozadja", s šestega mesta, in se 137,5 metra dolgim skokom zavihtel na stopničke.

Gostiteljem je po prvi seriji kazalo še bolje, a razlike med prvimi sedmimi so bile zelo majhne. Prvo mesto je po prvem skoku držal Philipp Aschenwald, a bo moral na premierno zmago še počakati. 131,5 metra je bilo dovolj za končno peto mesto. Nazadoval je tudi vodilni v skupnem seštevku Rjoju Kobajaši, z drugega je zdrsnil tik pod zmagovalni oder.

Anže Lanišek je bil na 13. mestu najvišje uvrščeni Slovenec. Foto: Guliverimage

Slovenci danes niso posegli v deseterico. Štirje so se uvrstili v finale, v katerem so vsi izboljšali uvrstitev. Najvišje je končal Anže Lanišek, po prvem skoku (126,5 metra) je zasedal 17. mesto, nato pa v finalu pristal pri 135 metrih in končal kot 13.. Peter Prevc s skokom, dolgim 137 metrov, pridobil tri mesta in zasedel 16. mesto. Timi Zajc in Žiga Jelar sta si po prvi seriji delila 26. mesto, Zajc je napredoval na 20., Jelar pa na 25.

Kos prekratek za finale, Mogel diskvalificiran v kvalifikacijah

Presenetljivo je brez finala na 41. mestu ostal Lovro Kos, ki je zmogel zgolj 119,5 metra. Žak Mogel je obstal že v kvalifikacijah, saj je bil zaradi neustreznega dresa diskvalificiran. Najboljši kvalifikacijski skok je sicer uspel Japoncu Jukiji Satu.

V nedeljo je v Bischofshofnu predvidena še ekipna tekma.

Bischofshofen, finale:





Kako je bilo v kvalifikacijah? Rjoju Kobajaši je v kvalifikacijah končal na drugem mestu, za 2,6 točke je zaostal za rojakom Jukijo Satom, ki mu je s 139 metri uspela daljava kvalifikacij. Tretji je bil z dobrimi šestimi točkami zaostanka Jan Hoerl. Lanišek je pristal pri 128 metrih, kar je bilo dovolj za 18. mesto. Peter Prevc (126) je bil 21., tik za njim je končal Lovro Kos (128,5), Timi Zajc (127,5) je končal na 26. mestu, Žiga Jelar pa na (127) 27. Žak Mogel je pristal pri 129,5 metrih, kar bi ga zanesljivo odpeljalo na tekmo, a je bil zaradi neustreznega dresa diskvalificiran.

